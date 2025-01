Come sono andati i vostri investimenti nel 2024? Cambiamenti chiave da considerare per il 2025

Comprendere le strategie chiave, come ad esempio come negoziare gli indici , potrebbe offrire una prospettiva più ampia sulla gestione dei vostri investimenti e sul raggiungimento di una crescita diversificata.

Se il vostro portafoglio non ha raggiunto questi benchmark, non siete i soli. La maggior parte degli investitori individuali, e persino molti professionisti, non riesce a tenere il passo dell’S&P 500 anno dopo anno. Ma cosa significa questo per voi? Dovete puntare ad eguagliare questi rendimenti o c’è un modo più significativo per misurare i vostri progressi?

Quando guarderete al 2024, come vi sentirete in merito alla performance del vostro portafoglio d’investimento? Il mercato azionario statunitense ha avuto un anno straordinario: l’S&P 500, un indicatore di performance del mercato ampiamente considerato, è salito di oltre il 23%. Questo si aggiunge a un guadagno del 24,2% nel 2023. Tuttavia, non tutti gli investitori hanno goduto di questo tipo di rendimenti. E voi?

Come si sono comportati i principali benchmark di mercato nel 2024?

Per cominciare, diamo un’occhiata più da vicino all’andamento dei principali indici lo scorso anno.

S&P 500: +23,3%

Nasdaq Composite: In crescita del 28,6%

Media industriale Dow Jones: In rialzo del 12,88%.

Russell 2000: In rialzo del 10,0%

Numeri impressionanti, vero? Ma se i vostri investimenti si concentrano più sul reddito che sulla crescita, queste cifre potrebbero non essere rilevanti per voi. Ad esempio, gli investitori obbligazionari spesso confrontano i loro rendimenti con l’indice Barclays Aggregate Bond, che ha guadagnato solo il 3,1% nel 2024. Come si colloca il vostro portafoglio rispetto a questi numeri?

Dovreste confrontare il vostro portafoglio con lo S&P 500?

Quando si valutano i propri investimenti, si è tentati di utilizzare l’S&P 500 o il Nasdaq come benchmark. Ma è questo l’approccio migliore per tutti? Non necessariamente. Chiedetevi:

Siete più interessati a generare un reddito costante che a inseguire rendimenti elevati?

La performance del vostro portafoglio ha soddisfatto le vostre esigenze finanziarie personali, anche se non è stata all’altezza dello S&P 500?

Siete riusciti a raggiungere i vostri obiettivi finanziari senza perdere il sonno per la volatilità del mercato?

Se siete in pensione, ad esempio, potreste avere un portafoglio ricco di obbligazioni e azioni che pagano dividendi. In questo caso, un rendimento dell’8% potrebbe essere più che sufficiente per le vostre esigenze. Il confronto con il rendimento del 23% dell’S&P 500 potrebbe non essere utile. Il vostro portafoglio è in linea con i vostri obiettivi d’investimento e non si limita a inseguire i numeri?

Cosa si potrebbe cambiare per il 2025?

Se non siete soddisfatti dei vostri risultati, quali misure potete adottare per migliorare i vostri rendimenti o per allineare meglio il vostro portafoglio ai vostri obiettivi? Ecco alcune idee da prendere in considerazione:

Un fondo indicizzato a basso costo potrebbe aiutarvi? Avete considerato di investire in un fondo indicizzato S&P 500? Sebbene i fondi indicizzati offrano rendimenti “medi”, spesso superano nel tempo la maggior parte dei fondi gestiti attivamente. Persino Warren Buffett, uno degli investitori di maggior successo al mondo, suggerisce di acquistare costantemente un fondo indicizzato S&P 500 a basso costo. Questa semplice strategia a basso costo potrebbe funzionare per voi? È ora di ridurre il rischio? Si sono verificate forti oscillazioni, sia in termini di guadagno che di perdita, nel 2024? Se è così, è possibile che stiate detenendo asset volatili. Per ridurre il rischio e proteggere i vostri investimenti da potenziali perdite ingenti, potreste considerare di riequilibrare il vostro portafoglio. Un’allocazione più conservativa potrebbe aiutarvi a dormire meglio la notte? Potreste aumentare le vostre fonti di reddito? Se dipendete dal vostro portafoglio per il reddito, avete mai pensato di diversificare le vostre fonti di reddito? Ad esempio, potreste considerare le azioni privilegiate, le azioni che pagano dividendi o i fondi chiusi a reddito. Anche le obbligazioni ad alto rendimento potrebbero valere la pena di essere esplorate, se siete in grado di gestire un rischio aggiuntivo. Ci sono investimenti più efficaci che generano reddito e che non avete ancora considerato? Ha senso bloccare i tassi fissi? A fronte del continuo calo dei tassi d’interesse, avete considerato la possibilità di bloccare un tasso fisso su un’obbligazione o un CD? Mentre i conti di risparmio ad alto rendimento possono offrire meno nel tempo, un’obbligazione a tasso fisso può mantenere il vostro reddito costante mentre i tassi scendono. Bloccare ora un tasso più alto potrebbe aiutarvi a mantenere il vostro reddito?

Su cosa concentrarsi nel 2025?

In definitiva, la vera misura del successo non è il confronto del vostro portafoglio con un benchmark, ma se vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. I vostri investimenti vi hanno permesso di vivere comodamente e di avvicinarvi ai vostri obiettivi a lungo termine? Se è così, forse non avete bisogno di rivedere la vostra strategia. Ma se ritenete di poter fare meglio, piccoli aggiustamenti ponderati nel 2025 potrebbero aiutarvi a migliorare i vostri risultati senza correre troppi rischi?

