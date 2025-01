Nuovo San Siro, ambientalisti al parco dei Capitani: «Fermeremo le ruspe»

Mentre si attende per febbraio il piano economico-finanziario aggiornato di Inter e Milan per il nuovo stadio a San Siro, che dovrebbe essere il primo passo per la vendita da parte del Comune di Milano ai due club dell’attuale stadio e delle aree limitrofe, c’è da segnalare il blitz di questa mattina dei comitati ambientalisti.

Infatti, alcuni esponenti di questi gruppi si sono recati al cantiere nel Parco dei Capitani davanti allo stadio Giuseppe Meazza, come confermato dal consigliere dei Verdi al Comune di Milano, Carlo Monguzzi, presente sul posto insieme al collega Enrico Fedrighini.

«Cementificare 53mila mq di verde per fare il nuovo stadio, quando si può ristrutturare il Meazza che dista 80 metri, è veramente assurdo – ha commentato lo stesso Monguzzi –. Questo è solo l’inizio, quando arriveranno le ruspe per estirpare verde e alberi ci saremo anche noi».

La fase di vendita dell’impianto e delle aree circostanti dovrebbe completarsi, come annunciato dal sindaco Giuseppe Sala, prima dell’estate 2025, così da dare inizio ai lavori il prima possibile. Intanto, però, il Milan continua a tenere in considerazione la possibilità di costruire un nuovo impianto in autonomia a San Donato (dove ha già investito 55 milioni di euro) mentre per l’Inter rimane l’opzione Rozzano, la cui esclusiva sull’area Cabassi (al confine con il comune di Assago) scadrà a breve.