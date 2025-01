Il percorso stagionale della Juventus di Thiago Motta, fino a questo momento, è tutt’altro che esaltante anche per le grandi aspettative generate sia dall’approdo del tecnico italo-brasiliano sia dalla campagna acquisti estiva condotta da Cristiano Giuntoli.

Ed ecco che iniziano a circolare vari indiscrezioni riguardanti il futuro della panchina bianconera che potrebbe vedere anche un clamoroso cambio in corsa. A tal proposito, il quotidiano francese L’Equipe riporta come i dirigenti bianconeri stiano valutando tutte le possibilità in merito con un nome che sembra aver riscosso già un deciso successo come quello di Xavi, ex allenatore del Barcellona.

Il quotidiano francese riporta anche di contatti già avvenuti fra la Juve e il tecnico spagnolo con discussioni informali che sembrano aver già preso piede fra le parti. Comunque non si tratterebbe di colloqui con obiettivi a breve giro di posta, ma che confermano la volontà dei dirigenti bianconeri di farsi trovare pronti qualora i risultati di questa seconda parte di stagione si confermino al di sotto delle aspettative.

La sensazione, infine, è che se per caso la Juve non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League (per cui basterebbe potenzialmente anche il quinto posto finale in campionato) ecco che l’era di Thiago Motta in bianconero sarebbe da considerarsi conclusa abbondantemente prima di quanto si prospettava a inizio stagione.