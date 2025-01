Ufficiale, Danilo risolve il contratto con la Juventus: l’impatto a bilancio

Ora è ufficiale, Danilo lascia la Juventus. Il club bianconero ha infatti reso noto in un comunicato di avere risolto consensualmente il contratto din il difensore brasiliano, destinato ora al Flamengo.

Danilo si è congedato dai tifosi juventini con un lungo post sui social: «Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare: sapevo che questo giorno prima poi sarebbe arrivato, ma non si è mai pronti per gli addii», è l’esordio del difensore brasiliano. «Sono passati cinque anni e mezzo, ma per me è come se fosse stata una vita intera – continua nella clip pubblicata su Instagram dopo l’accordo per la risoluzione del contratto – e non è mai facile separarsi da un amore e da un luogo che mi ha dato tanto, da una maglia che mi ha fatto provare grandi emozioni, da un club e una storia in cui ho ritrovato i valori che mi hanno accompagno durante tutta la mia carriera e che ho imparato dai miei genitori».

«Ora non posso più fare parte di questo progetto, ciò che mi rende orgoglioso e di non aver mai cambiato il mio modo di essere e l’atteggiamento nei confronti di questo club – continua il brasiliano – ai tifosi chiedo scusa quando ho deluso, mai per mancanza di impegno o dedizione al lavoro, e ringrazio con tutto il cuore per il modo in cui mi hanno accolto e rispettato, per il legame che abbiamo costruito, dove mi sono sempre sentito un vostro rappresentante».

Infine, l’ex bianconero, capitano della Seleçao e pronto al ritorno in patria al Flamengo, cita l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli: «È giusto citare una frase di Andrea Agnelli: la nostra consapevolezza sarà la loro sfida, essere all’altezza della storia della Juventus – conclude sui social – e ci riconosceremo ovunque nel mondo solo con uno sguardo, siamo la gente della Juve. Grazie di tutto, un abbraccio dal capitano».

L’impatto a bilancio della risoluzione contrattuale

Il club bianconero ha anche reso noto quello che sarà l’impatto della risoluzione sui conti del club. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Danilo Luiz da Silva il contratto di diritto alle prestazioni sportive», si legge nella nota della società bianconera.

«Tale operazione non genera un impatto economico sull’esercizio 2024/2025, in quanto l’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore da contabilizzare nel primo semestre dell’esercizio, pari a € 2,5 milioni, sarà compensato da un minore ammortamento, per pari ammontare, nel secondo semestre dell’esercizio stesso», conclude la Juventus.

Resta tuttavia un risparmio rilevante per il club bianconero legato ai compensi del giocatore infatti non sarà pagata nessuna buonuscita al giocatore, che ha rinunciato agli ultimi cinque mesi di stipendio. La Juventus quindi risparmierà circa 2,2 milioni di euro rispetto ai 5,24 milioni di euro di compensi lordi complessivi per Danilo per la stagione 2024/25.