NFL, il tabellone dei playoff: tutti gli incroci verso il Super Bowl 2025

Conclusa la stagione regolare, i playoff NFL entrano nel vivo. La fase finale si concluderà con il Super Bowl del prossimo 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans che incoronerà i successori dei Kansas City Chiefs nell’albo d’oro della NFL.

Si scalda così la lotta per alzare il Vince Lombardi Trophy. I Chiefs di Patricko Mahomes e Travis Kelce vanno a caccia di un record: nessuno nell’era del Super Bowl ha mai infatti conquistato il titolo per tre stagioni consecutive. Ma non mancano le rivali agguerrite per cercare di ostacolare la squadra allenata da coach Andy Reid.

Tabellone playoff NFL, le qualificate AFC

Kansas City Chiefs Buffalo Bills Baltimore Ravens Houston Texans Los Angeles Chargers Pittsburgh Steelers Denver Broncos

Le sfide delle wild card:

Buffalo Bills -Denver Broncos: 31-7

-Denver Broncos: 31-7 Baltimore Ravens -Pittsburgh Steelers: 28-14

-Pittsburgh Steelers: 28-14 Houston Texans-Los Angeles Chargers: 32-12

Tabellone playoff NFL, le qualificate NFC

Detroit Lions Philadelphia Eagles Tampa Bay Bucaneers Los Angeles Rams Minnesota Vikings Washington Commanders Green Bay Packers

Le sfide delle wild card:

Philadelphia Eagles -Green Bay Packers: 22-10

-Green Bay Packers: 22-10 Tampa Bay Bucaneers- Washington Commanders : 20-23

: 20-23 Los Angeles Rams-Minnesota Vikings 27-9

Tabellone playoff NFL, i divisional playoff

I Divisional Playoff, che vedranno l’ingresso dei Kansas City Chiefs (campioni in carica della NFL) nella AFC e dei Detroit Lions nella NFC (le prime delle ciascune conference), andranno in scena il 18 e il 19 gennaio.

Divisional Playoff AFC:

Kansas City Chiefs -Houston Texas: 23-14;

-Houston Texas: 23-14; Buffalo Bills-Baltimore Ravens: 27-25.

Divisional Playoff NFC:

Detroit Lions- Washington Commanders : 31-45;

: 31-45; Philadelphia Eagles-Los Angeles Rams: 28-22.

Tabellone playoff NFL, le finali di conference

I Conference Championship, le finali di Conference, andranno in scena il 26 gennaio.

Conference Championship AFC:

Kansas City Chiefs-Buffalo Bills: 27 gennaio alle 00.30 (diretta su DAZN e Canale 20).

Divisional Playoff NFC:

Philadelphia Eagles-Washington Commanders: 26 gennaio alle 21 (diretta su DAZN).

Il Super Bowl LIX

Il Super Bowl LIX si giocherà al Caesars Superdome di New Orleans a partire dalle 00.30 nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio.