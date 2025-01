Ricavi record per San Siro nella stagione 2023/24, spinti non solo da Inter e Milan ma anche dai concerti. M-I Stadio, la società partecipata dai due club per gestire l’impianto, ha infatti chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con ricavi per 36,2 milioni di euro (+33% rispetto ai 27,1 milioni al 30 giugno 2023), cifre mai toccate negli anni dalla società che gestisce lo stadio Meazza ritoccando il record già fatto segnare nella passata stagione. In leggero calo invece l’utile, pari a 1,3 milioni di euro rispetto al risultato positivo di 3,6 milioni nel 2022/23.

In particolare, larga parte dei ricavi è legata alla presenza di Inter e Milan a San Siro. Nel dettaglio, infatti, il fatturato è stato pari a 36,2 milioni con la voce maggiore rappresentata dall’affitto versato dai due club, pari a 9,1 milioni di euro complessivi, oltre a circa 1,8 milioni di cosiddetti “riaddebiti intercompany” legati ai costi sostenuti dalle società per la gestione dell’impianto (tra i quali 469mila euro per il rifacimento del manto erboso). Il rapporto con Inter e Milan vale per M-I Stadio quindi circa 10,9 milioni di euro, pari al 33% del fatturato complessivo.

Tra le altre voci, i ricavi da museo e tour dell’impianto sono stati saliti a 6,3 milioni (aumento da 181.219 a 268.524 presenze rispetto al 2022/23), mentre i bar dello stadio hanno generato 2,5 milioni di euro. Voci quindi magari non interamente legate alle partite dei due club, ma comunque in larga parte influenzate dalla presenza delle squadre: basti pensare ai ricavi da bar, considerando le 51 gare complessive di nerazzurri e rossoneri giocate a San Siro nel 2023/24 rispetto ai 24 concerti che sono andati in scena.

Guardando alle altre voci di fatturato, proprio la voce legata ai concerti è esplosa, più raddoppiando rispetto al bilancio al 30 giugno 2024. I ricavi da concerti infatti sono stati pari a 11,9 milioni di euro, rispetto ai 5,6 milioni del 2022/23, complice la crescita del numero di concerti che sono stati ospitati al Meazza, passati da 14 a 24.

In crescita anche i costi per M-I Stadio, passati da 23,1 a 34,5 milioni di euro, con una differenza tra valore e costi della produzione positiva per 1,7 milioni (3,9 milioni nel 2022/23), mentre il risultato netto è stato così positivo per 1,3 milioni di euro, rispetto all’utile di 3,6 milioni al 30 giugno 2023: si tratta del quinto bilancio chiuso in utile consecutivamente per la società. L’aumento dei costi è legato anche all’aumento del contratto di affito spazi verso Inter e Milan (3 milioni), tanto che i costi versati ai due club sono stati pari a 8,5 milioni.