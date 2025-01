Bologna, partnership pluriennale con CP Company: sarà Fashionwear Partner della prima squadra

Il Bologna e C.P. Company annunciano una nuova partnership pluriennale che vedrà l’azienda bolognese affiancare la prima squadra rossoblù come Fashionwear Partner.

«È un grande orgoglio per noi accogliere C.P. Company come Fashionwear Partner del Bologna. È un marchio che, come il nostro Club, ha profonde radici nel territorio bolognese e una forte vocazione internazionale. Questa partnership celebra il legame speciale con una città unica, capace di fondere tradizione e innovazione, cultura e sport. Siamo felici di rappresentare, insieme a C.P. Company, non solo l’energia della nostra community locale, ma anche di portare il nome di Bologna e dei suoi valori nel mondo, attraverso un progetto che unisce stile, passione e identità», ha dichiarato Christoph Winterling, Direttore Marketing e Commerciale del Bologna.

La partnership omaggia il legame profondo tra C.P. Company e Bologna, luogo di nascita del brand e inesauribile fonte di ispirazione grazie al suo fermento culturale, dove arte, musica, sport e industria si intrecciano creando un contesto unico.

Lorenzo Osti, Presidente di C.P. Company ha commentato: «È per me un onore celebrare il legame fra C.P. Company e Bologna, la città in cui sono nato e cresciuto e con la quale, sia io che la mia famiglia, abbiamo sempre avuto un legame profondo. E farlo attraverso questa partnership con il Bologna FC è per me la chiusura di un cerchio, è il modo più autentico e naturale per celebrare il legame fra C.P. Company, Bologna e il calcio. Non posso poi nascondere che vedere la mia squadra del cuore e tutto lo staff vestiti C.P. Company mi riempie di orgoglio!»

A questo legame si aggiunge quello di C.P. Company con il mondo del calcio, nato in Inghilterra negli anni ‘80 e che ha reso il brand italiano parte integrante della cultura Terrace in ogni angolo del mondo. Questa partnership segue quella analoga con il Manchester City lanciata nel 2024 e ne rappresenta la naturale evoluzione per celebrare le città a cui C.P. Company è più legata e le rispettive community. A Bologna, come a Manchester, il calcio e i capi di C.P. Company sono radicati nelle sottoculture che animano stadi, pub e altri luoghi di aggregazione. In entrambe le città, l’iconica Goggle Jacket è indossata come simbolo identitario, consolidando un legame autentico tra i tifosi e il brand italiano.

Il kit, ideato in esclusiva da C.P. Company per il Bologna e caratterizzato dai loghi di entrambi, include la Goggle Jacket con lenti rosse personalizzate. I capi, realizzati nel caratteristico Navy Blue del brand sportswear, saranno indossati dai giocatori della prima squadra maschile e dallo staff tecnico durante i viaggi e all’arrivo allo stadio per le partite in trasferta, sia nelle competizioni internazionali che nel campionato di Serie A.

Per il lancio della partnership è stato realizzato un video che racconta Bologna attraverso le sue vie storiche e i suoi luoghi simbolo, come lo stadio Dall’Ara e l’Antica Barberia Marchi, sulle note del brano “Zirudela del Bologna” dello scrittore bolognese e tifoso rossoblù Enrico Brizzi. La canzone, ispirata a un coro da stadio, è reimmaginata in chiave punk, mescolando italiano e dialetto bolognese. Protagonisti del video sono i membri della community cittadina e di C.P. Company, in un viaggio che celebra la città, la sua energia e il legame indissolubile tra calcio e cultura.

Tra le partecipazioni speciali spicca Gianni Morandi, grande tifoso del Bologna e figura iconica del panorama artistico cittadino legato a C.P. Company da un rapporto di lunga data. La sua carriera nella musica lo ha reso un simbolo di Bologna, rafforzando il suo ruolo di rappresentante autentico della cultura della città. Al suo fianco suo figlio, Tredici Pietro, giovane talento della scena musicale urban italiana, incarna lo spirito più dinamico e innovativo di C.P. Company, portando al progetto un’energia che parla direttamente alle nuove generazioni.

In questo contesto, C.P. Company si afferma come un brand intergenerazionale, capace di dialogare con il mondo contemporaneo e di connettere passato, presente e futuro.