Effetto nuovo Bernabeu: il Real Madrid incassa il triplo di Inter e Milan dallo stadio

Uno stadio da poco meno di 250 milioni l’anno, che vale il triplo di Inter e Milan e il quintuplo della Juventus. Il nuovo Santiago Bernabeu, ristrutturato e rinnovato con un investimento da quasi due miliardi di euro, ha permesso infatti al Real Madrid di raddoppiare i propri ricavi da matchday, come emerso nella nuova edizione della Deloitte Football Money League 2025, l’analisi di Deloitte sui ricavi delle 20 principali squadre di calcio in Europa. Una graduatoria in cui emerge come distacco per i club italiani sui ricavi da stadio sia rilevante non solo rispetto ai blancos, ma anche rispetto alle altre società.

Classifica ricavi stadio 2024, effetto nuovo Bernabeu per il Real Madrid

A livello complessivo, i ricavi da matchday per i top club europei sono cresciuti del +11% su base annua, confermandosi ancora una volta il flusso di entrate a maggiore crescita per le società grazie a un aumento della capienza degli stadi, ai prezzi dei biglietti e alle offerte premium per le partite. I ricavi da matchday hanno superato i 2 miliardi di euro per la prima volta in assoluto, assorbendo il 18% dei ricavi totali, ossia la quota più alta dal 2014/15 (19%).

In particolare, per quanto riguarda il Real Madrid, il completamento dei lavori di ristrutturazione del Bernabeu ha catalizzato la crescita dei ricavi da matchday a 248 milioni di euro nel 2023/24, con un aumento del 103% rispetto all’anno precedente, spinto dai nuovi posti VIP e dall’aumentata capienza dell’impianto dopo la ristrutturazione.

Classifica ricavi stadio 2024, la differenza con i club italiani

E le italiane? Milan e Inter si sono fermate rispettivamente a 87 e 81 milioni di euro di ricavi dallo stadio, con una crescita di circa il 10% per i rossoneri e un calo del 10% circa per i nerazzurri. Ricavi come detto pari a 1/3 rispetto a quelli del Real Madrid, rispetto a una distanza decisamente più contenuta nella passata stagione.

Soprattutto, i due club milanesi si piazzano decisamente lontane dalle altre big: basti pensare che sul podio ci sono PSG a quota 170 milioni e Arsenal a 153 milioni. Poca la distanza invece da big come Manchester City e Chelsea (88 milioni ciascuna), ma va considerata la netta differenza di capienza visti i 75mila di San Siro, i 55mila dell’Etihad Stadium e i soli 40mila di Stamford Bridge.

Capienza quest’ultima più vicina invece a quella dell’Allianz Stadium della Juventus, con i bianconeri che si sono fermati a 55 milioni di ricavi da matchday, in calo del 5% rispetto alla passata stagione. Il club bianconero, 17º nella graduatoria, si piazza dietro anche all’Olympique Marsiglia, oltre ad avere entrate pari a 1/5 rispetto a quelle del Real Madrid.

Classifica ricavi stadio 2024, la graduatoria