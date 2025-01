Ricavi commerciali: Juve al top in Italia, ma nel 2024/25 mancherà lo sponsor

Nonostante un calo dell’8% rispetto alla stagione 2022/23, la Juventus si conferma il club italiano con il miglior risultato in termini di ricavi commerciali. Il dato emerge dalla 28esima edizione della Football Money League, pubblicata da Deloitte Sports Business Group.

Il club bianconero si trova al dodicesimo posto in Europa a livello di ricavi commerciali per la stagione 2023/24, con introiti per 201 milioni di euro. La società piemontese rimane davanti a Milan e Inter, che seguono – rispettivamente al 13° e al 16° posto – con 150 e 112 milioni di euro, facendo registrare entrambe un balzo in avanti importante.

Tuttavia, le gerarchie potrebbero cambiare a partire da questa stagione, perché la Juventus per il 2024/25 non potrà contare sulle ingenti risorse che fino allo scorso esercizio provenivano da Jeep, in qualità di sponsor di maglia. Il contratto con il brand del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann che controlla anche il club bianconero) è scaduto il 30 giugno 2024. Una partnership che portava nelle casse della Juventus una cifra intorno ai 45 milioni di euro annui, cifra che nel 2023/24 si era ridotta a 38 milioni di euro a causa della mancata partecipazione alle coppe europee da parte dei bianconeri e per il riacquisto di alcuni diritti da Stellantis. Cifre che mancheranno in questo esercizio, dal momento in cui la Juventus, ad ora, no ha ancora trovato un sostituto per il ruolo di main sponsor.

Attualmente, lo spazio frontale sulla divisa da gioco è occupato da Save The Children, per quella che è un’operazione senza scopo di lucro. Il club pensava di essere in grado di annunciare il nuovo partner con il via della nuova stagione, e successivamente nel nuovo anno, ma nulla di tutto ciò è ancora accaduto.

Allargando lo sguardo al resto d’Europa, il Real Madrid domina tutti con ricavi che si avvicinano al mezzo miliardo di euro a livello commerciale. Il Bayern Monaco e il Barcellona seguono a quota 421 milioni di euro, mentre la top 10 si chiude con il Manchester City (407 milioni) e con il PSG, a quota 391 milioni di euro. In top 10 sono presenti sei inglesi, due spagnole, una tedesca e una francese.