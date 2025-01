Netflix: lo sport aumenta gli abbonati, ma crescono ancora i prezzi

Netflix ha annunciato nella giornata di ieri che aumenterà i prezzi della maggior parte dei suoi abbonamenti negli Stati Uniti e in Canada, dopo aver registrato 19 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre del 2024. L’aumento di abbonati, il più grande nella storia dell’azienda, porta Netflix a 302 milioni di utenti a livello globale, consolidando la sua posizione di leader nel settore dello streaming.

Come riporta la CNN, il recente successo della piattaforma, per sua stessa ammissione, è da attribuire all’incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, tenutosi a novembre, che ha attirato 108 milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando l’evento sportivo più visto in streaming di sempre. Successivamente, Netflix ha ospitato due partite della NFL il giorno di Natale, che hanno registrato una media di 30 milioni di spettatori globali, rendendole le partite di football più viste in streaming della storia.

Gli abbonamenti sono stati ulteriormente rafforzati dal successo della seconda stagione di Squid Game, il più grande debutto di sempre sulla piattaforma, con 68 milioni di visualizzazioni nella prima settimana. All’inizio di questo mese, Netflix ha anche iniziato a trasmettere in diretta WWE Raw del lunedì sera.

Netflix aumento prezzi – Cifre in crescita negli USA e in Canada

D’altro canto, gli aumenti dei prezzi annunciati martedì vedranno l’abbonamento standard mensile senza pubblicità aumentare da 15,49 a 17,99 dollari, mentre l’abbonamento standard con pubblicità salirà di un dollaro a 7,99 dollari. Il piano premium più costoso, che include la qualità video 4K, aumenterà di 2 dollari a 24,99 dollari.

«Mentre continuiamo a investire nei contenuti e a offrire maggiore valore ai nostri membri, occasionalmente chiederemo ai nostri utenti di pagare un po’ di più per poter reinvestire e migliorare ulteriormente Netflix», ha dichiarato l’azienda in una lettera agli investitori.

L’aumento dei prezzi è l’ultimo di una serie applicato dalla piattaforma in una strategia che ormai comune a tutti i servizi streaming presenti sul mercato globale. Proprio per questo, la gran parte degli abbonati scelgono piani più economici supportati da pubblicità. Negli ultimi anni, Disney, Max, Peacock, Apple e altri hanno tutti aumentato i loro prezzi. Netflix aveva aumentato l’ultima volta il costo del piano standard nel 2022.

Netflix aumento prezzi – Ricavi in crescita nel trimestre

Martedì, l’azienda ha riportato un aumento dei ricavi del 16% nell’ultimo trimestre, superando per la prima volta i 10 miliardi di dollari, mentre l’utile operativo è stato di 2,3 miliardi di dollari, con un incremento annuo del 52%. Netflix ha anche annunciato un riacquisto di azioni per un valore di 15 miliardi di dollari, notizia che ha fatto aumentare le azioni del 13% nel pomeriggio di martedì. A Wall Street il valore per azione è arrivato a superare gli 869 dollari.

«Anche in un trimestre straordinario, in cui abbiamo avuto tre grandi eventi dal vivo — un incontro di boxe incredibile, due partite della NFL — abbiamo avuto una delle nostre più grandi serie TV di sempre con la seconda stagione di ‘Squid Game’, tutti eventi e titoli di grande successo di cui siamo entusiasti», ha dichiarato Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix

«Se ci fosse un percorso in cui potremmo effettivamente far funzionare l’economia, sia per noi che per la lega, lo esploreremmo sicuramente – ha aggiunto Sarandos –. Ma, al momento, crediamo che il business degli eventi dal vivo sia il nostro vero obiettivo, e lo sport è una parte importante di ciò, ma solo una parte di questa espansione».

I numeri comunicati da Netflix nella giornata di ieri ribadiscono la forma della piattaforma che rimane il competitor numero uno nel mercato dello streaming, nonostante anche altre realtà abbiano raggiunto, ma solamente per la prima volta, la redditività. Si parla di Disney e Warner Bros. Discovery, che comunque rimangono abbondantemente alle spalle del colosso Netflix.