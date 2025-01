I prezzi per Milano-Cortina: fino a 10mila euro a persona per l'hospitality

Fino a più di 7.300 euro a coppia. E’ questa la cifra che due persone possono arrivare a mettere sul tavolo per assistere agli eventi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sul fronte dei pacchetti hospitality. Un’esperienza sicuramente di alto livello, spiega Il Corriere della Sera, con posizione privilegiata per assistere alle gare, menù preparati dai migliori chef, possibilità di incontrare gli ex campioni e alberghi al top.

Nel dettaglio, per vedere in prima fila la discesa libera maschile di sci alpino dei Giochi a cinque cerchi Milano-Cortina in calendario il 7 febbraio 2026 a Bormio (accesso alla hospitality lounge, buffet con bevande comprese, due notti in hotel sulle piste) bisogna prepararsi a sborsare 7.358,28 euro in due. Si può risparmiare qualche centinaio di euro selezionando l’opzione più economica, 820 euro a notte, alloggiando a Santa Caterina Valfurva o a Sondrio (65 chilometri di distanza).

Sono questi i prezzi dei pacchetti in vendita sul portale “On Location”, l’agenzia scelta dal CIO, già sperimentata a Parigi 2024. Il pacchetto “Olympic ticket inclusive hospitality package” comprende biglietto, trasporto, albergo, per un viaggio senza pensieri nei luoghi dei Giochi. Da febbraio si potranno acquistare anche gli ingressi singoli, verosimilmente a prezzi più accessibili.

Milano Cortina prezzi hospitality – Cerimonie di apertura e chiusura le più care

Il picco si raggiunge per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi: per l’inaugurazione a Milano, stadio San Siro, servono 7.750 euro a testa, a cui aggiungere l’hotel e le tasse. Soggiorno minimo tre notti (l’offerta spazia da 1.445 a 2.540 euro a notte), con meno di 21mila euro a coppia è impossibile cavarsela.

Ancora più esclusiva la chiusura a Verona, domenica 22 febbraio, 10mila euro a persona per assistere all’evento. Restando in Valtellina, se la base di partenza per la discesa libera e per il gigante del 7 e del 14 febbraio a Bormio è 2.500 euro a esperienza (biglietto di categoria A, accesso alla shared lounge, postazioni gastronomiche, vino e birra), sono sufficienti 2.000 euro per il Super G dell’11 febbraio, la prova a squadre del 9 febbraio e lo slalom del 16 febbraio.

Decisamente più conveniente la proposta per assistere alle competizioni di scialpinismo, disciplina che farà il suo debutto proprio a Milano-Cortina 2026. Per le Sprint Race e le staffette miste si parte da 250 euro a persona, ma il pacchetto non comprende la presenza degli chef come per lo sci alpino e naturalmente va aggiunto il pernottamento.

Livigno ospiterà invece le gare di freestyle e snowboard, in questo caso i biglietti delle esperienze (escluso hotel) vanno da 750 a 1.385 euro. Per quattro giorni si arrivano a sfiorare i 9mila euro. I più avveduti si sono iscritti al programma per partecipare al sorteggio dei singoli ticket sul portale ufficiale dei Giochi, che prevede la possibilità di accedere all’acquisto prioritario a febbraio (evitando code e attese sul sito), ma era necessario farlo entro il 15 gennaio. Gli altri dovranno aspettare aprile, sperando in cifre più alla portata.