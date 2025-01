Caos nel mondo delle scommesse: perché non si può scommettere

Una giornata di Champions League che potrebbe diventare da incubo per gli scommettitori, ma sopratutto per le agenzie di scommesse, che siano fisiche o online.

Infatti, dalle 13.30 di oggi non è possibile piazzare nessuna scommessa, che questa sia online o meno, per il blocco del sistema scommesse di Sogei.

Perché non si può scommettere – La rabbia degli operatori e i precedenti

Un danno economico enorme per i titolari di agenzie di scommesse. Proprio per questo molti operatori stanno decidendo se prendere provvedimenti per il blocco con una richiesta danni che potrebbe essere davvero importante.

Una situazione rara, ma che in passato si è già verificata. 30 marzo 2022, 16 settembre 2023, 21 gennaio 2025: tre date che gli operatori di scommesse ricordano con una certa dose di dolore. Queste giornate hanno infatti registrato un blocco di Sogei che ha impedito la raccolta delle scommesse sportive sia in agenzia sia online.

Il 30 marzo 2022, intorno alle 15,00, diversi operatori di scommesse segnalavano ad Agimeg il blocco delle attività nelle loro sale. Il caso arrivò anche in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle presentò infatti un’interrogazione, sia alla Camera sia al Senato, chiedendo spiegazioni sul blocco del sistema Sogei.

Sabato 16 settembre 2023, sistema Sogei di nuovo bloccato. Per tutti gli operatori di scommesse era impossibile raccogliere gioco sia in agenzia sia online. Il danno fu molto rilevante perché il blocco durò tutto il weekend, impendendo quindi la raccolta su una giornata di calcio che vedeva, tra le altre partite, anche il derby tra Inter e Milan e l’incontro Juventus-Lazio. Una settimana dopo, sempre di sabato, il sistema Sogei si bloccò per circa due ore e mezza. Non è quindi la prima volta che il sistema si blocca ed è quindi normale la preoccupazione degli operatori di scommesse.