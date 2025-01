La NFL sbarca in Spagna: i Miami Dolphins protagonisti al Bernabeu nel 2025

La National Football League ha annunciato oggi che i Miami Dolphins saranno la squadra designata a giocare nella storica prima partita di regular season in Spagna, nell’ambito degli International Games 2025. La partita della NFL si terrà a Madrid nel 2025 e si giocherà al Santiago Bernabéu, casa della squadra di calcio spagnola, in collaborazione con la città di Madrid e la Comunidad de Madrid.

«La prima entusiasmante partita in Spagna sottolinea l’impegno continuo della NFL nell’espandere la propria presenza globale e nel raggiungere nuovi pubblici in tutto il mondo», ha dichiarato Brett Gosper, responsabile della NFL per l’Europa e l’APAC. «I Miami Dolphins che giocano al Bernabéu, casa del Real Madrid, dimostrano l’appeal globale della lega e del nostro sport, in quello che promette di essere un momento storico».

«Siamo entusiasti di giocare la partita inaugurale della NFL in Spagna, un paese ricco di storia, tradizione e passione, e sede di una vivace base di tifosi dei Dolphins», ha affermato Tom Garfinkel, vicepresidente, presidente e CEO dei Miami Dolphins. «C’è fame di football in questo mercato, e siamo orgogliosi di collaborare con la NFL per far crescere il gioco a livello internazionale, coinvolgendo vecchi e nuovi fan. Con la sinergia unica tra Miami e Madrid, crediamo che questo sia solo l’inizio per noi in questa incredibile regione e non vediamo l’ora di portare l’entusiasmo e la comunità del football dei Dolphins in Spagna nel 2025 e oltre».

«Questa collaborazione con la NFL porterà una delle competizioni sportive più prestigiose del mondo al Santiago Bernabéu, uno stadio che ha accolto milioni di appassionati da tutto il mondo per vivere esperienze sportive incredibili», ha dichiarato Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid. L’avversario dei Dolphins, insieme alla data e all’orario del calcio d’inizio, saranno annunciati quando il calendario completo della NFL 2025 sarà rivelato questa primavera.