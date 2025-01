Lotito sul falconiere: «Occupa abusivamente Formello. Ho decine di richieste per il suo posto»

Il patron e presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato ancora una volta sul caso del falconiere Juan Bernabè, sollevato dall’incarico a seguito della pubblicazione sui suoi canali social di alcune foto intime che lo ritraevano dopo un’operazione chirurgica per l’impianto di una protesi peniena.

Parlando in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Lotito ha detto di non avere incontrato l’uomo – che nel frattempo ha chiesto perdono e il reintegro – «ma non ho intenzione di incontrarlo nemmeno nei prossimi giorni. Per quale motivo dovrei farlo? La questione non mi riguarda più, è tutto in mano agli avvocati», ha sottolineato.

«La Lazio è una società quotata in Borsa, con un suo codice etico. Pubblicando quel video, Bernabè lo ha violato e quindi il suo contratto è stato rescisso per giusta causa. Oltretutto lui ha aggravato la situazione rilasciando interviste e dichiarazioni. Ognuno a casa sua fa come gli pare, ma lui si è esposto pubblicamente mettendo in imbarazzo me, la società e la squadra», ha aggiunto.

Sulla risonanza mediatica di questo episodio, Lotito ha detto: «Che si parli della Lazio per questa faccenda davvero mi dispiace. Lui però si è barricato a Formello. Che ci fa lì? Sta facendo una convalescenza post operatoria, ma non so perché sta lì, occupando abusivamente una stanza. Diciamo che su questo posso sorvolare: che devo fare, farlo cacciare dalla polizia? Lui non lavora più per noi, prima o poi dovrà andarsene».

Infine, su come ovviare all’assenza dell’aquila per il prossimo futuro, Lotito ha concluso: «Ho già ricevuto decine di richieste, quello non è proprio un problema, ne trovo un altro in una settimana. Un’aquila tornerà presto a sorvolare il campo dell’Olimpico».