Marina e Pier Silvio Berlusconi blindano il controllo su Fininvest: rinnovati i patti parasociali

Marina e Piersilvio Berlusconi blindano il controllo su Fininvest, la holding di famiglia che tra le altre controlla anche il Monza. I due figli maggiori di Silvio, scomparso nel giugno 2023, hanno infatti sottoscritto lo scorso 13 gennaio un nuovo patto parasociale che risolve il precedente del settembre dell’11 settembre del 2023.

In particolare, nella nota pubblicata da Mondadori, viene indicato che il nuovo accordo disciplina “l’esercizio congiunto dell’influenza dominante” su Fininvest e, a cascata, sulle società controllate Mfe, già Mediaset, Mondadori e Mediolanum, ed ha per oggetto 159.154.307 di azioni, pari il 76,52% di Fininvest. Il patto è valido per 3 anni, quindi fino al 13 gennaio 2028, ed esclude “qualsivoglia diritto di recesso in capo alle parti” prima della scadenza naturale.

Secondo i patti, nel dettaglio, sia Marina che Pier Silvio dovranno cercare un accordo per concordare l’approvazione o meno delle delibere durante le assemblee ordinarie o straordinarie di Fininvest, con diversi incontri scadenzati per trovare una linea comune.

Tra gli altri temi, i due figli di Silvio Berlusconi non potranno arrivare ad accordi o patti con terzi che possano portare ad un’offerta pubblica di acquisto, tra l’altro, sulle azioni di Mondadori oltre a quelli delle altre controllate quotate.

Come riportato da Repubblica, in particolare, fonti vicine alla famiglia confermano che Marina e Pier Silvio hanno sempre mantenuto un rapporto armonioso e continuano a collaborare su ogni questione. Inoltre, il nuovo accordo, che esclude la possibilità di recesso, sottolinea ulteriormente il clima di fiducia reciproca tra Marina, presidente di Fininvest e Mondadori, oltre che membro del consiglio di amministrazione di Mfe, e Pier Silvio, amministratore delegato di Mfe e consigliere sia di Fininvest che del gruppo Mondadori.