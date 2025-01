Halaand rinnova con il Manchester City: contratto di dieci anni a cifre record

Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto record della durata di dieci anni (nove e mezzo considerando la prima parte della stagione 2024/25 già trascorsa) con il Manchester City, che lo legherà ai campioni d’Inghilterra fino al 2034. L’attaccante norvegese ha dichiarato di essere «molto felice e orgoglioso».

Haaland, il cui contratto precedente scadeva nel 2027, si è rivelato un calciatore determinante al Manchester City, segnando 111 gol in soli 125 incontri da quando è arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate del 2022. Nella sua prima stagione ha segnato 52 gol, contribuendo al Triplete del 2022/23, conquistando Premier League, FA Cup e Champions League.

Haaland stipendio Manchester City – Le cifre del rinnovo

La durata del contratto rappresenta un record per un giocatore nelle competizioni nazionali, e secondo indiscrezioni il suo stipendio ammonterebbe ora a circa 500.000 sterline a settimana (26 milioni di sterline lordi annui). Il giocatore ha dichiarato: «Sono molto felice. Sono orgoglioso. È difficile trovare le parole giuste, perché è un momento importante. Sono felice, ed è la parola giusta da usare. Non vedo l’ora di restare qui a lungo. Alla fine, parlando con le persone con cui ho parlato, la fame e il supporto che ho ricevuto negli ultimi anni dal CdA, dai dirigenti e da Guardiola hanno reso questa decisione facile. Sono entusiasta».

Con il Manchester City, Haaland ha già vinto due Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per Club FIFA. «Resterò qui a lungo», ha detto Haaland. «Ora posso concentrarmi completamente sul migliorare, perché resterò qui per molto tempo. Mi concentrerò al massimo sulle prestazioni e sul miglioramento per dare ai tifosi ciò che vogliono. È passato tutto molto in fretta. Sembra che abbia firmato solo un momento fa. È tutto successo rapidamente, e questo è un buon segno: significa che mi sto divertendo».

«Da due anni e mezzo come giocatore del City ho vinto tanti trofei, giocato tanto buon calcio e vissuto tanti momenti meravigliosi con tutto il club e i tifosi. Ricordo ancora la parata sotto la pioggia, che forse è stato il momento più grande e migliore, perché è stata una tipica parata di Manchester. È stato incredibile, come un sogno, in questi due anni e mezzo», ha aggiunto.

La decisione di Haaland può rappresentare una spinta per il Manchester City. La squadra di Guardiola è attualmente sesta in classifica con 35 punti, a 12 punti di distanza dal Liverpool. Il club si sta difendendo da oltre 115 accuse mosse dalla Premier League a livello economico-finanziario. Il City nega tutte le accuse. Se i campioni dovessero essere dichiarati colpevoli, a seconda della gravità del verdetto, una delle sanzioni potrebbe essere addirittura la retrocessione dalla Premier League.