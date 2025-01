Serie A, record stagionale di ascolti per DAZN nella 19esima giornata

Un record a scoppio ritardato. Con le sfide che si sono disputate tra i primi giorni di gennaio e questa settimana, si è finalmente concluso il 19° turno di campionato, che ha totalizzato su DAZN 6.147.576 spettatori. Un dato che ha consentito all’OTT di fare registrare il record del girone di andata nella prima stagione del nuovo ciclo dei diritti tv, che vede un sistema di co-esclusive completamente nuovo.

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio ha raccolto davanti alla televisione 1.341.839 spettatori nel complesso, superando addirittura quello della scorsa stagione che si era chiuso con 1.304.536 spettatori. Questa partita, insieme al recupero di Inter-Bologna con 1.023.593 spettatori, ha portato gli ascolti della 19esima giornata alle stelle.

Ottimo risultato anche per il combattuto match Atalanta-Juventus, trasmesso in co-esclusiva, che ha totalizzato 935.117 spettatori su DAZN e Fiorentina-Napoli con 920.103 persone incollate alla tv. Di seguito, tutti gli ascolti del 19° turno di campionato:

Venezia-Empoli – 222.033 spettatori

Fiorentina-Napoli – 920.103 spettatori

Verona-Udinese – 186.243 spettatori (co-esclusiva con Sky)

Monza-Cagliari – 314.150 spettatori

Lecce-Genoa – 317.873 spettatori

Torino-Parma – 312.920 spettatori

Roma-Lazio – 1.341.839 spettatori

Como-Milan – 573.705 spettatori (co-esclusiva con Sky)

Atalanta-Juventus – 935.117 spettatori (co-esclusiva con Sky)

Inter-Bologna – 1.023.593 spettatori

TOTALE – 6.147.576 spettatori

Per il girone di andata sono ancora due le sfide di campionato da recuperare: Bologna-Milan e Fiorentina-Inter, che si giocheranno molto probabilmente nel mese di febbraio. Il risultato di questo turno segna dunque un balzo in avanti importante negli ascolti, considerando che da inizio stagione vige un sistema di co-esclusive completamente nuovo, con più big match trasmessi anche da Sky, tra un nuovo ordine di scelta delle gare e la spartizione di 20 partite di cartello a inizio stagione. DAZN trasmette invece tutti i 380 incontri stagionali, esattamente come accaduto nel ciclo 2021-2024.

Non va poi dimenticato l’effetto coppe europee, con un maggior numero di partite di Champions, Europa League e Conference League che ha portato in alcune occasioni alla sovrapposizione dai match internazionali con quelli dei campionati nazionali. Una variazione che ha influenzato il mercato dei diritti televisivi nel suo complesso, se consideriamo che diversi tornei (alcuni di primo piano) sono rimasti “al buio” finora nel nostro Paese.

Infine, i risultati degli ascolti possono dipendere anche dall’andamento di un campionato. E la stagione 2024/25 sta offrendo Juventus e Milan – due delle squadre con più tifosi – che stanno faticando a trovare continuità e sono ormai di fatto fuori dalla lotta Scudetto, e una Roma distante dalle prime posizioni e (al momento) fuori dalle coppe.