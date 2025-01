Juve, Cambiaso verso il City? L’impatto dell’eventuale cessione sui conti del club

Il Manchester City sarebbe pronto a fare sul serio per Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese è piombato in maniera estremamente decisa sull’esterno della Juventus. Pronta una maxi offerta da 60/65 milioni di euro. Per giocatore sarebbe pronta un’offerta da cinque anni più opzione per il sesto.

Cambiaso plusvalenza Juventus – L’impatto a bilancio

Ma come impatterebbe questo affare sui conti della Juventus? Partendo dai dati noti, Cambiaso è stato acquistato dal club bianconero nell’estate del 2022. Per il calciatore, la Juve ha versato nelle casse del Genoa un totale di 13,8 milioni di euro, secondo i dati ufficiali di bilancio al 30 giugno 2024 (gli ultimi disponibili in ordine di tempo).

Il suo valore netto al 30 giugno dello scorso anno era pari a 8,5 milioni di euro circa. Considerando il contratto in scadenza al 2029, il suo valore a gennaio di quest’anno è sceso a poco più di 7,6 milioni di euro. Considerando questa cifra, in caso di cessione per 60 o 65 milioni di euro, la Juventus farebbe registrare una plusvalenza tra i 52,4 e i 57,4 milioni di euro.

Guardando all’effetto positivo complessivo dell’operazione, a questa cifra andrebbe poi a sommarsi il risparmio sullo stipendio e sulla quota ammortamento per la seconda parte della stagione, per poco più di 3 milioni di euro. Se così fosse, l’impatto a bilancio complessivo sarebbe positivo per una cifra tra i 55,4 e i 60,4 milioni di euro.

Cambiaso plusvalenza Juventus – Affare record per un difensore

Se l’operazione andasse in porto in questi termini, rappresenterebbe la terza plusvalenza più alta nella storia della Juventus e si inserirebbe tra le prime 15 plusvalenze di sempre della Serie A (non entra nella top 10 se consideriamo anche l’imminente chiusura dell’operazione Kvaratskhelia da parte di PSG e Napoli). Guardando nello specifico ai ruoli, si tratta della maggiore plusvalenza del nostro campionato per un difensore.