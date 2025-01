Juventus, ufficiale l’acquisto di Alberto Costa: l’impatto dell’operazione a bilancio

La Juventus ha chiuso il primo colpo in entrata della sua sessione di mercato invernale. Il club bianconero ha infatti messo le mani su Alberto Costa, terzino destro portoghese classe 2003 del Vitoria Guimaraes, pronto a trasferirsi a titolo definitivo per la seconda parte di stagione e per i prossimi anni.

Il club bianconero ha annunciato ufficialmente l’acquisto, superando in particolare la concorrenza dello Sporting Lisbona. Dopo le visite mediche e l’ufficialità dell’operazione, così, ora Alberto Costa si giocherà il posto da titolare con Nicolò Savona.

Juventus costo Alberto Costa – L’impatto dell’operazione a bilancio

Ma come impatterà questa operazione sui conti della Juventus? Il club bianconero ha annunciato non solo il completamento dell’operazione ma anche le cifre ufficiali. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vitória Sport Clube per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di € 12,5 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi», si legge nella nota, con Costa che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029.

La quota ammortamento per la seconda parte della stagione 2024/25 sarebbe pari a 1,2 milioni di euro. A questa cifra andrebbe ad aggiungersi lo stipendio (500mila euro netti a stagione, secondo indiscrezioni), che per i prossimi sei mesi dovrebbe avere un impatto di circa 460mila euro lordi.

In totale, dunque, per la seconda metà della stagione 2024/25 il laterale costerà alla Juventus circa 1,66 milioni di euro. La cifra crescerà invece a 3,37 milioni di euro per il 2025/26 e le annate a seguire, quando i costi copriranno l’intero arco della stagione.