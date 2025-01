Violazioni FPF nell’era Abramovich: il Chelsea tratta con la Premier per evitare penalità

Il Chelsea è in fase di trattativa con la Premier League per raggiungere un accordo sui pagamenti segreti legati a trasferimenti effettuati durante la gestione dell’ex patron russo Roman Abramovich. Il club – secondo quanto riportato dal Times – starebbe cercando un accordo a livello economico per evitare una sanzione sportiva, come una penalizzazione in classifica, basandosi sul fatto che i nuovi proprietari hanno scoperto questi pagamenti durante il processo di acquisizione nel maggio 2022 e li hanno segnalati alla Premier League e alla UEFA.

L’esito delle trattative è atteso entro la fine di marzo, con il club fiducioso di poter raggiungere un accordo simile alla transazione da 8,6 milioni di sterline concordata con la UEFA nel luglio 2023. L’indagine della Premier è legata a presunti pagamenti irregolari relativi agli acquisti di Willian e Samuel Eto’o da parte del Chelsea nel 2013. Anche i pagamenti legati all’acquisto di Eden Hazard nel 2012 sono stati oggetto di indagine.

Normalmente, i pagamenti segreti relativi ai trasferimenti porterebbero a dure sanzioni, come la penalizzazione in classifica, ma il Chelsea ha sostenuto che eventuali violazioni delle regole si sono verificate sotto una gestione diversa, dieci anni fa, e che tali pagamenti non sarebbero stati scoperti né segnalati se non fosse stato per il processo di due diligence dei nuovi proprietari.

Il regolamento della Premier League consente un accordo per una sanzione tra il consiglio di amministrazione della lega e un club, che deve poi essere ratificato dal Panel Giudiziario della lega. Gli accordi di potrebbero includere una penalizzazione in classifica, ma il Chelsea insiste che, come nel caso della UEFA, qualsiasi pagamento dovrebbe essere considerato un accordo, non una sanzione.

Sebbene il caso non sia collegato alle recenti regole di Profit and Sustainability, un accordo potrebbe suscitare perplessità tra i tifosi di altri club, considerando che Everton e Nottingham Forest hanno ricevuto penalizzazioni in classifica la scorsa stagione per aver superato i limiti sulle perdite consentite.