Coppa di Francia, dove vedere le partite del torneo in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Coppa di Francia streaming, torneo valido per l’assegnazione della coppa nazionale nel Paese transalpino. Si tratta dell’edizione numero 108 della manifestazione.

Il calcio francese è tornato in campo in questo 2025 e dopo averlo fatto con la Ligue 1, le squadre si stanno dando battaglia anche per la Coppa di Francia, l’equivalente della Coppa Italia. Le squadre si stanno affrontando per i sedicesimi di finale, e proseguiranno poi con ottavi, quarti e semifinali fino all’ultimo atto in programma il 24 maggio del 2025.

Dove vedere Coppa di Francia tv streaming? Quando si gioca

Il torneo ha preso il via già a inizio stagione, ma solamente a fine dicembre – con i trentaduesimi di finale – si è iniziato a fare sul serio, grazie all’ingresso dei club della Ligue 1. I sedicesimi della manifestazione si concluderanno il 16 gennaio, per poi passare a ottavi e quarti di finale (tra l’inizio e la fine di febbraio), le semifinali (nel mese di aprile) e la finalissima, a maggio del 2025.

Dove vedere Coppa di Francia tv streaming? Niente sfide in tv

Le sfide valide per la Coppa di Francia 2024/25 non si potranno seguire in diretta televisiva in Italia. Infatti, i diritti televisivi della Coppa di Francia non sono stati acquistati da nessun broadcaster per il mercato italiano, esattamente come accaduto per l’edizione 2024/25 della Ligue 1.

Fino allo scorso anno il campionato francese era trasmesso da Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI), mentre la coppa nazionale non è trasmessa in Italia dal 2020 quando ne deteneva i diritti Sportitalia. Infatti, la Coppa di Francia non era stata abbinata al campionato nemmeno quando i diritti erano nelle mani di DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI).