Napoli, fatta per Kvaratskhelia al PSG: impatto record sui conti del club

Adesso ci siamo. Secondo quanto riportato da RMC Sport, PSG e Napoli hanno concordato le condizioni del trasferimento del nazionale georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che lascerà i partenopei dopo due stagioni e mezza. I due club stanno scambiando in questi giorni i documenti normativi e il giocatore aspetta il via libera del Napoli per volare a Parigi.

Secondo le informazioni raccolte dal portale francese, la cifra concordata tra i parigini e la società di Aurelio De Laurentiis dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro. L’esterno georgiano dovrebbe firmare per quattro anni e mezzo nella capitale francese, con un contratto nell’ordine dei 9 milioni di euro a stagione.

La cessione così fine a una storia condita da 107 presenze, 30 gol e soprattutto uno Scudetto. Kvaratskhelia è arrivato al Napoli nell’estate del 2022 da perfetto sconosciuto e ha avuto un impatto devastante alla prima stagione in Serie A, tanto da essere nominato miglior calciatore della stagione, quella del terzo Scudetto della storia per il Napoli. Nonostante una prima parte di stagione tutto sommato positiva sotto la guida di Conte – seppur non ai livelli dell’era Spalletti –, la sua avventura partenopea è giunta al capolinea.

Con il suo addio, se le cifre saranno confermate, il club di De Laurentiis metterà a referto una delle maggiori plusvalenze della sua storia e di quella della Serie A. Una classifica che è comandata dallo stesso Napoli (plusvalenza di 86,2 milioni per la cessione di Higuain alla Juventus) e che vede al secondo posto l’affare che portò Pogba dalla Juventus al Manchester United (plusvalenza di 76,2 milioni) e al terzo posto il trasferimento di Zidane dalla Juventus al Real Madrid.

Kvaratskhelia plusvalenza Napoli – L’impatto della cessione sui conti

Ma quanto incasserà il Napoli dalla cessione del calciatore? E di che plusvalenza parliamo? Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo per la cessione di Kvaratskhelia è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. L’attaccante ha un costo storico di poco superiore agli 11 milioni di euro, con un valore netto a bilancio al 30 giugno 2024 pari a 3,3 milioni di euro circa.

Il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, motivo per cui in questa stagione l’ammortamento per Kvara è pari a 2,2 milioni di euro circa. Considerando questa cifra, per il 2024/25 il club ha ammortizzato 1,1 milioni e a metà stagione – prendendo per comodità di calcolo come riferimento il 31 dicembre – il valore del giocatore è sceso a 2,2 milioni di euro.

Considerando una cessione per 70 milioni di euro, la plusvalenza per il Napoli ammonterà a circa 67,8 milioni di euro, diventando la seconda più alta della storia del club e la quarta di sempre in Serie A. Non solo: tra stipendio lordo e ammortamento, il Napoli risparmierebbe anche 1,75 milioni di euro, per un effetto positivo sui conti pari a oltre 69,5 milioni di euro.