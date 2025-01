Como, l'ad Terrazzani: «Puntiamo alla sostenibilità economica con un nuovo stadio»

Francesco Terrazzani, amministratore delegato del Como, è intervenuto quest’oggi alla trasmissione radiofonica “La Politica nel pallone”, su Radio Rai Gr Parlamento e condotta da Emilio Mancuso.

«Stiamo realizzando un progetto calcistico molto innovativo – ha dichiarato Terrazzani –. Percepiamo l’interesse di moltissimi addetti ai lavori. In città si respira grande entusiasmo. Alla lunga l’obiettivo è diventare autosufficienti economicamente, è normale che nel primo periodo si stia investendo molto su giovani di prospettiva enorme, come avvenuto con Diao e Caqueret, che possono crescere di pari passo con una società giovane come la nostra».

La solidità economica, ovviamente, è garantita dai fratelli Hartono che «stanno dimostrando una passione sempre crescente, con un occhio di riguardo per la comunità. La nostra realtà vuole essere conosciuta a livello internazionale, ma allo stesso tempo è necessario dialogare con la comunità locale – ha aggiunto l’ad dei lariani –. La volontà è costruire un impianto che possa vivere 24 ore al giorno, non solo il giorno della gara, e che possa avere un impatto positivo anche in termini economici e sociali in tutta la zona».

Sugli obiettivi futuri e se si può sognare in grande: «In questo momento, parlare di scudetto e qualificazione in Europa è assolutamente prematuro. Va bene che l’obiettivo della nostra proprietà e tutti noi, per non parlare dell’allenatore, è di fare il meglio possibile, ma è giusto guardare la classifica. Siamo al primo anno in Serie A dopo tanti anni, pensiamo a stabilizzarci e a salvarci».

Il Como ha costruito la rosa a disposizione di Cesc Fabregas dosando sapientemente il fattore esperienza con giovani di grande prospettiva come Nico Paz. Nella prima categoria rientrano sicuramente i due attaccanti Gabrielloni e Cutrone: «Sono giocatori fondamentali, Gabrielloni rappresenta la storia del Como. Quando entra in campo lo stadio si accende, perché è un ragazzo umile, che ha fatto tutte le categorie. Cutrone sta dimostrando di essere un giocatore da Serie A, sono giocatori che danno l’anima e l’esempio».

Al Sinigaglia, dove martedì arriverà il Milan per chiudere definitivamente il girone di andata del Como. Intanto, sono diverse le star di Hollywood che hanno presenziato a una partita casalinga dei lariani: «Percepiamo l’interesse di moltissimi addetti ai lavori, su di noi c’è l’interesse di tutta Europa e in città si respira grande entusiasmo. I fratelli Hartono stanno dimostrando una passione sempre crescente per il club, con un occhio di riguardo per la comunità».

Uno degli obiettivi è costruire un nuovo stadio: «Vogliamo un impianto che possa vivere 24 ore al giorno, non solo il giorno della gara, e che possa avere un impatto positivo anche in termini economici e sociali in tutta la zona. Il lago di Como è ciò che rende unica e conosciuta nel mondo questa società. Grazie alla visione del presidente Mirwan Suwarso stiamo creando una serie di progetti collaterali. In più, Como è sempre stata una destinazione importante per molti attori, il nostro presidente ha diversi contatti in quel mondo e gli piace invitare le celebrity. Qualcuno si è appassionato e ha già chiesto di tornare a vedere le partite».

«Oltre alle star – ha continuato Terrazzani –, per fortuna si legge anche del gioco del Como, che diverte. Siamo convinti che strada facendo arriveranno i punti che il club si merita. È prematuro parlare di sogni futuri legati all’Europa e allo scudetto. L’ambizione di tutto l’ambiente è di fare il meglio possibile, ma siamo al primo di Serie A dopo tanti anni, pensiamo a stabilizzarci e a salvarci».

Un ultima battuta sul nuovo corso della Lega Serie A che ha visto la conferma di Luigi De Siervo come amministratore delegato e l’elezione a nuovo presidente di Ezio Simonelli: «Stiamo iniziando un nuovo percorso e ci ha fatto molto piacere trovare interlocutori molto seri e preparati come De Siervo e Simonelli. Crediamo che la Serie A abbia un potenziale incredibile e che lavorando tutti insieme potremo raggiungere i risultati che il calcio italiano merita. Siamo fiduciosi di aver iniziato un percorso tutti insieme».