La Liga pronta al ricorso per il caso Dani Olmo: obiettivo decisione entro la fine del mercato

La Liga farà ricorso al Tribunale Contenzioso Amministrativo contro la misura cautelare adottata mercoledì scorso dal CSD, che ha permesso che Dani Olmo e Pau Víctor tornassero a essere iscritti come giocatori del Barcellona.

Come riportato da Il Mundo Deportivo, ora la questione riguarda le tempistiche, soprattutto considerando che il mercato invernale chiude lunedì 3 febbraio ed è cruciale la data della risoluzione per il futuro di entrambi i calciatori se la giustizia ordinaria supportasse il reclamo della Lega e obbligasse nuovamente a disiscrivere entrambi.

Se questa misura fosse efficace prima del 3 febbraio, i due potrebbero rimanere liberi prima della chiusura del mercato e potrebbero firmare per un’altra squadra anche oltre questa data limite. Solo Dani Olmo avrebbe il limite del 6 febbraio fissato dalla UEFA per iscrivere i nuovi acquisti nelle competizioni per club.

Ma se la risoluzione arrivasse il 3 febbraio e fosse favorevole a LaLiga, non solo cesserebbero di essere iscritti al Barcellona, ma non potrebbero nemmeno iscriversi a nessun altro club dato che il mercato sarebbe già chiuso.

Da qui la posizione di LaLiga di richiedere una misura cautelare d’urgenza secondo la Legge sulla giurisdizione contenzioso-amministrativa. Secondo le norme procedurali, se il tribunale accettasse la misura cautelare presentata dalla Liga, questa dovrebbe essere risolta in un termine non superiore ai cinque giorni con la risposta del CSD inclusa o l’udienza tra le parti. Sia per accettarla, respingerla o modificarla.

In questo caso, e sempre che venga presentata domani (lunedì 13 gennaio), potrebbe esserci una decisione provvisoria il giorno 15 e una decisione definitiva sabato 18 o lunedì 20. Il caso quindi rimane in evoluzione, anche se potrebbero non esserci conseguenze troppo gravi sul fronte delle tempistiche per il mercato.