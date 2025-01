Genoa, oggi la prima di Sucu a Marassi da patron: domani il nuovo CdA

Oggi inizia ufficialmente un nuovo capitolo per il Genoa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo azionista di maggioranza, l’imprenditore romeno Dan Sucu, farà il suo esordio in tribuna al Ferraris durante la partita contro il Parma, in cui Pinamonti e compagni cercheranno di interrompere un digiuno casalingo di vittorie che dura da 233 giorni: l’ultima risale al 24 maggio scorso.

Da domani, Sucu si immergerà completamente nella realtà rossoblù con una serie di incontri a Villa Rostan. Il primo passo sarà il Consiglio di Amministrazione, in cui verranno annunciati i nuovi membri che affiancheranno il patron romeno nella gestione del club.

Tra questi ci sarà sicuramente Razvan Rat, 43 anni, ex difensore della nazionale romena con un ampio curriculum, ora stretto collaboratore di Sucu. Rat avrà probabilmente un ruolo chiave nella gestione della parte sportiva della società. Insieme a lui entrerà nel CdA anche un altro ex calciatore, Ovidiu Golea, anch’egli vicino a Sucu. L’amministratore delegato Andres Blazquez rimarrà nel CdA e continuerà a svolgere un ruolo centrale.

In futuro, Sucu potrebbe aumentare la sua partecipazione azionaria, attualmente al 77%, grazie a nuovi investimenti. Questo gli consentirebbe di ridurre ulteriormente la quota residua del 23%, ancora detenuta dalla vecchia proprietà, 777 Partners, ormai in difficoltà finanziarie negli Stati Uniti dopo il loro crollo.

“Emozionato? Sicuramente sì. Ho sentito l’orgoglio della mia nazione per essere qui sin dal primo giorno, vogliamo vincere. Presidente del Genoa? Sono pronto. Per un azionista di maggioranza è normale assumere la carica di presidente ed essere implicato nelle attività giornaliere del club”, le prime parole di Sucu all’arrivo a Genova intervistato da Sky.