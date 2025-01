Dove vedere Arsenal Manchester United tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Arsenal Manchester United tv streaming, gara valevole per i trentaduesimi di finale della FA Cup, il trofeo britannico più antico del calcio.

I Red Devils di Amorim proveranno a trovare la vittoria svolta-stagionale contro l’attuale seconda in classifica in Premier League che sta vivendo una stagione da alti ritmi in cima alla graduatoria in Inghilterra.

“Quando penso alla FA Cup vedo quello che vedono tutti: una competizione davvero antica con molta storia – le parole di Amorim in conferenza stampa alla vigilia della sfida -. Ricordo alcune finali, credo quando abbiamo vinto il Treble contro il Newcastle. Sir Alex Ferguson risparmiò alcuni giocatori, fu davvero importante per il club. Abbiamo vinto alcune coppe, vogliamo continuare. Sappiamo che, a questo punto, abbiamo già una partita davvero impegnativa, ma vogliamo vincere e vogliamo anche continuare a migliorare la squadra e la prestazione”.

“La FA Cup una parte enorme della nostra storia, l’abbiamo vinta 14 volte ed è una competizione a cui siamo molto legati. È una partita bellissima da giocare contro un club prestigioso, ed è anche un’occasione molto speciale per il numero di tifosi che porteranno con sé, quindi è una partita molto importante”, ha commentato invece il tecnico dell’Arsenal Arteta.

Dove vedere Arsenal Manchester United tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Arsenal e Manchester United si giocherà all’Emirates Stadium di Londra, domenica 12 gennaio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.00.

Dove vedere Arsenal Manchester United tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Arsenal-Manchester United non sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, i diritti televisivi della FA Cup non sono stati acquistati da nessun broadcaster per il mercato italiano.

Fino allo scorso anno la competizione era trasmessa da DAZN (clicca qui per abbonarti) che però ha deciso di non rinnovare l’accordo anche per questa stagione, dove la piattaforma streaming continua a trasmettere tutte le partite della Serie A, la Serie B, la Liga spagnola e, questa estate, la prima edizione del Mondiale per Club in modalità gratuita.