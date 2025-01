Tennis, Australian Open al via: montepremi record per il 2025

Australian Open montepremi 2025 – I migliori tennisti del pianeta sono pronti a sfidarsi nella nuova edizione degli Australian Open, che ha preso il via nella giornata di oggi. Un torneo che rappresenta non solo il primo Slam stagionale, quindi il primo vero banco di prova per i tennisti nel 2025, ma anche un evento che porta a corposi incassi a livello economico.

Il totale del montepremi degli Australian Open 2025 infatti ammonta a 96,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 58 milioni di euro, segnando un incremento di quasi il 12% rispetto all’edizione 2024. Questo risultato testimonia l’impegno degli organizzatori nel riconoscere il valore dei partecipanti e nel rendere ancora più attraente il primo Slam della stagione.

Australian Open montepremi 2025, i dettagli

Per il 2025, anche i giocatori eliminati al primo turno del tabellone a Melbourne riceveranno 79mila euro, un assegno più alto rispetto a quanto offerto dal Roland Garros e da Wimbledon 2024. Inoltre, il torneo si distingue per una ripartizione “inclusiva” del montepremi, con aumenti significativi per i turni preliminari e le fasi intermedie.

Questa politica mira a sostenere i tennisti di terza e quarta fascia, spesso impegnati tra tornei challenger e ITF, che avranno l’opportunità di ottenere guadagni più consistenti. Ad esempio, chi sarà eliminato al primo turno delle qualificazioni riceverà circa 21mila euro, una somma importante per chi fatica a emergere nel circuito maggiore.

Pur rimanendo inferiore rispetto al montepremi record degli US Open 2024, superiore del 20%, la scelta degli Australian Open di puntare su una distribuzione più equa ha un impatto positivo su un numero maggiore di giocatori, premiando anche coloro che non raggiungono le fasi finali del torneo.

Australian Open montepremi 2025 – Tutte le cifre

Ecco, di seguito, il montepremi relativo al singolare maschile e femminile dell’Australian Open:

Primo turno (partecipazione): €79mila

Secondo turno: €120mila

Terzo turno: €175mila

Quarto turno: €253mila

Quarti di finale: €400mila

Semifinale: €663mila

Finale: €1,1 milioni

Campione: €2,1 milioni

Anche il torneo di doppio è stato generoso: le coppie vincitrici guadagneranno 487mila euro, mentre i finalisti porteranno a casa 265mila euro.