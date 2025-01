Como, dagli Hartono quasi 140 milioni di euro in poco meno di sei anni

Quanto hanno speso i proprietari del Como? Il club lariano è tornato in Serie A nella stagione 2024/25, dopo un’attesa durata 21 anni. Un traguardo raggiunto grazie alla conquista del campionato di Serie B, resa possibile soprattutto dagli investimenti quella che è la proprietà calcistica più ricca d’Italia: i fratelli indonesiani Robert e Budi Hartono. Secondo Forbes, i due imprenditori vantano attualmente un patrimonio di oltre 47 miliardi di dollari.

Una piccola parte di questa fortuna è servita, dal 2019 a oggi, per portare avanti il progetto del Como, che nella stagione 2023/24 – come rivelato da Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali – ha chiuso il bilancio in rosso di 47 milioni di euro circa. Uno squilibrio che ha richiesto inevitabilmente l’intervento della proprietà, che tra lo scorso esercizio e i primi mesi di quello nuovo ha versato oltre 93 milioni di euro.

Quanto hanno speso i proprietari del Como? Le cifre dal 2019/20 a oggi

Si tratta dei versamenti più corposi dal 2019 a oggi (periodo di gestione del club da parte della proprietà indonesiana), ma non degli unici effettuati in questi anni. Dal 2019/20 al 2023/24 (ultimo bilancio disponibile), dalla proprietà sono arrivati complessivamente quasi 88,9 milioni di euro nelle casse del Como, di cui la larghissima maggioranza in termini di versamenti in conto capitale e aumenti di capitale. A questa cifra si sommano poi i 47,8 milioni di euro che sono stati versati tra il 23 luglio 2024 e l’8 novembre 2024, dunque nei primi mesi dell’esercizio 2024/25. La proprietà è dovuta sempre intervenire a livello patrimoniale per equilibrare la situazione: si è passati dai 2,5 milioni del 2019/20 fino ai 47,8 milioni dei primi mesi del 2024/25, per un totale di versamenti pari a 136,8 milioni di euro. In questa cifra sono compresi gli 1,6 milioni a livello di ricavi da parti correlate e i 200mila euro spesi per l’acquisto del club.