Leicester, causa da 2,5 mld a Leonardo per l'incidente in cui morì l'ex presidente

La famiglia dell’ex proprietario del Leicester City, il thailandese Khun Vichai Srivaddhanaprabha, chiede un risarcimento di 2,15 miliardi di sterline (al cambio attuale, 2,5 miliardi di euro) nella causa avviata contro Leonardo (gruppo industriale internazionale che realizza capacità tecnologiche in ambito Aerospazio, Difesa & Sicurezza) all’Alta Corte inglese per l’incidente del 2018 in cui perse la vita l’uomo d’affari e altre quattro persone.

È quanto si legge in una nota. Srivaddhanaprabha morì nell’ottobre di quell’anno a causa della caduta del suo elicottero, un AW169 costruito da Leonardo, appena decollato dal King Power Stadium di Leicester City. La causa punta a un risarcimento per perdita di guadagni e altri danni dovuti alla prematura morte di Srivaddhanaprabha, fondatore del gruppo King Power che aveva raggiunto i 237 milioni di sterline di profitti nell’anno precedente l’incidente.

La richiesta si basa sul rapporto dell’Air Accident Investigation Branch (AAIB) che solleva «serie preoccupazioni». sulla sicurezza dell’aereo. «Il rapporto ha rilevato che l’incidente è stato causato dal grippaggio di un componente chiave situato nel rotore di coda che Leonardo aveva identificato come critico in fase di progettazione», si legge nella nota.

Dal canto suo, Leonardo ha fatto sapere di star valutando con i propri consulenti legali e compagnie assicurative la richiesta di risarcimento avanzata dalla famiglia dell’uomo d’affari thailandese Khun Vichai Srivaddhanaprabha, scomparso in un incidente in elicottero nel 2018, e intende difendersi nella causa per l’incidente che provocò la morte del presidente del Leicester City e di altre quattro persone.

«Ogni altro commento sulla richiesta è prematuro», si legge in una nota del gruppo aerospaziale che è stato informato della richiesta di risarcimento da 2,15 miliardi di sterline. Il report finale dell’Air Accident Investigation Branch (AAIB) su cui si basa l’azione legale – precisa la nota – «non ha indirizzato alcuna raccomandazione a Leonardo» e ha concluso che il gruppo «ha rispettato tutti i requisiti normativi sia nella progettazione sia nella costruzione e dell’AW169».