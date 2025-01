Quanto guadagna Lorenzo Musetti? Tutti i numeri tra premi e sponsor

Lorenzo Musetti si piazza di diritto tra i migliori tennisti italiani. Le gesta straordinarie di Jannik Sinner non possono mettere in ombra i traguardi raggiunti dal toscano, attualmente sedicesimo nel ranking ATP.

Il 2024 ha rappresentato un’annata sicuramente positiva per Musetti, segnata dallo storico risultato raggiunto alle Olimpiadi di Parigi dove ha conquistato il bronzo, riportando in Italia una medaglia nel tennis che non si vedeva da ben cento anni.

Anche nel campo dei Grandi Slam è riuscito a dire la sua, in particolare con l’exploit di Wimbledon in cui ha raggiunto la semifinale, suo miglior risultato in carriera in un Major, in cui si è arreso a Novak Djokovic dopo un’ottima prestazione.

Infine, Musetti è stato parte della squadra che ha conquistato la seconda Coppa Davis a tinte azzurre, seppur non sia stato in grado di recitare un ruolo da protagonista all’interno della competizione, anche per le scelte tecniche di Filippo Volandri.