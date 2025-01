Milan, assemblea soci il 23 gennaio: sarà nominato un nuovo membro del CdA

Il Consiglio di Amministrazione del Milan si prepara ad accogliere un nuovo membro, che farà salire il numero dei componenti da 11 a 12. L’Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata, in prima istanza, per il prossimo 23 gennaio alle ore 17.30, mentre la seconda è stata fissata per il giorno successivo alla stessa ora.

Sono due gli ordini del giorno, come si legge in una nota:

Deliberazioni ai sensi dell’art. 2386 co. 1 c.c. in relazione all’intervenuta nomina per cooptazione di un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Aumento da undici a dodici del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

«L’Assemblea si svolgerà, come consentito dallo statuto societario, esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom. Possono intervenire all’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto, è riservato il diritto di intervento», si legge nell’avviso.

Attualmente, il CdA del Milan è così composto: