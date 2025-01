Dove vedere Real Madrid Barcellona tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Real Madrid Barcellona tv streaming, gara valevole per finalissima di Supercoppa spagnola.

Dopo aver ospitato quella italiana, l’Arabia Saudita è pronta per vedere all’opera le due più importanti squadre spagnola che scenderanno in campo a Gedda per contendersi il primo trofeo della loro stagione.

Dove vedere Real Madrid Barcellona tv streaming? Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Real Madrid e Barcellona si giocherà al King Abdullah Sports City di Gedda, domenica 12 gennaio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

La sfida Real Madrid-Barcellona sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, il gruppo Mediapason ha annunciato: «Torna lo spettacolo del calcio spagnolo GRATIS e IN CHIARO sulle nostre emittenti! Mercoledì 8, giovedì 9 e domenica 12 gennaio andranno in onda le tre partite della SUPERCOPPA DI SPAGNA». Di seguito, i canali sui quali sarà possibile seguire gli incontri in diretta in tutta Italia: