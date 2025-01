I Del Vecchio investono 500 milioni e salgono al 9,8% di Mps

Anche la famiglia Del Vecchio si rafforza nel capitale di Mps. Lo riporta MF-Milano Finanza, sottolineando che con acquisti fatti lo scorso 27 dicembre Delfin, la holding lussemburghese che controlla EssilorLuxottica ed è guidata da Francesco Milleri, è balzata dal 3,5% a 9,78%. Il valore di quest’ultimo acquisto — pari al 6,3% del capitale — si aggira attorno a 500 milioni e porta a circa 800 milioni l’investimento complessivo di Delfin nella banca.

La zampata rientra in una operazione in derivati avvenuta attraverso share forward e collar share forward. Una modalità operativa che negli anni scorsi Delfin ha utilizzato anche per salire nell’azionariato di Mediobanca. In ambienti finanziari si mormora che le controparti della holding siano state la banca francese Bpce e la sua investment bank Natixis. Sempre dalle comunicazioni della Consob emerge infatti che Bpce ha oggi una partecipazione aggregata in strumenti finanziari pari al 6,4% di Mps.

Una possibile ricostruzione non confermata è che Delfin abbia prima comprato la quota in Mps e poi si sia coperta dal rischio di prezzo stipulando derivati con Bpce la quale, a sua volta, avrebbe acquisito una partecipazione indiretta nella banca senese. La società lussemburghese era entrata nel Montepaschi a novembre, comprando il 3,5% dal Tesoro nell’ambito di un’operazione di sistema che ha coinvolto anche Francesco Gaetano Caltagirone (3,5%), Banco Bpm (5%) e Anima Holding (4%).

L’obiettivo di via XX Settembre è stato creare un nocciolo duro di azionisti italiani e vicini al governo Meloni per traghettare il Monte dal regime di nazionalizzazione a un nuovo assetto privato ma stabile. Nel medio termine la finalità è dare vita a un terzo polo del credito alternativo ai due giganti Intesa Sanpaolo e Unicredit e in grado di aggregare altri pesi medi del settore soprattutto nel Centro e nel Sud del Paese.