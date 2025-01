Caso clostebol, l’udienza di Sinner al TAS fissata per il 16 e il 17 aprile

E’ stata fissata per il 16 e il 17 aprile l’udienza per l’arbitrato del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) sul caso clostebol che riguarda il tennista italiano Jannik Sinner. Lo ha annunciato lo stesso Tribunale nella giornata odierna, precisando che il procedimento si svolgerà a porte chiuse.

«Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha fissato l’udienza per il procedimento arbitrale World Anti-Doping Agency contro Jannik Sinner, International Tennis Integrity Agency e International Tennis Federation per il 16 e 17 aprile 2025 presso la sede del TAS a Losanna, in Svizzera», si legge nel comunicato ufficiale diramato questo pomeriggio.

«Nessuna delle parti ha richiesto un’udienza pubblica e il procedimento si svolgerà a porte chiuse», ha concluso il TAS nella sua nota.