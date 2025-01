Barça, il caso Olmo diventa politico: il Governo dovrà rispondere della decisione

La decisione del Consiglio di Superiore dello Sport, che è di carattere provvisorio, di consentire il tesseramento di Pau Victor e Dani Olmo da parte del Barcellona diventa ufficialmente un caso politico.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, dopo le lamentele dei club della Liga in seguito alla decisione, ecco che il Partito Popolare (PP) ha registrato ufficialmente una serie di domande affinché il Governo risponda in sede parlamentare di quanto ha deciso il CSD, tramite la ministra dell’Istruzione e dello Sport María del Pilar Alegria Continente.

Secondo il Partito Popolare, questa è una decisione senza precedenti che si impone sul criterio della Federcalcio spagnola e della Liga, basandosi unicamente sull’articolo 27 della Legge dello Sport riguardante la carriera professionale degli atleti, e non sui requisiti di controllo economico o sulle disposizioni dei regolamenti federativi. Queste le otto domande che il PP ha inviato alla ministra dello Sport da cui attende ora delle risposte per iscritto: