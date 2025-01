San Siro, entro febbraio attesa l’offerta di acquisto di Inter e Milan

Che il 2025 possa essere finalmente l’anno chiave del nuovo San Siro è stato detto e ripreso più volte da quando il Comune di Milano e le due società milanesi, Inter e Milan, si sono incontrate a Roma insieme al ministro per lo Sport e ad altri esponenti del governo per accelerare sulla cessione del Meazza ai club e aggirare così il tema vincolo.

Come riporta l’edizione milanese de La Repubblica, ora i club vogliono sfruttare i buoni propositi dimostrati nei fatti dalle istituzioni e sono pronti a presentare la proposta di acquisto per l’impianto e le aree limitrofe del quartiere San Siro con un mese di anticipo rispetto alla deadline indicata in un primo momento dal sindaco Giuseppe Sala.

I club sono fiduciosi di presentare tutta al documentazione per l’offerta di acquisto entro la fine del mese di febbraio, mentre Sala aveva indicato nel mese di marzo il limite massimo per avere a disposizione da parte di Inter e Milan tutti i documenti firmati che sarebbero serviti per dare il via all’iter di vendita dello stadio e delle aree limitrofe.

L’offerta d’acquisto si baserà sulla valutazione dell’Agenzia delle Entrate di 197 milioni di euro a cui saranno detratti i costi di bonifica, perché questo è quanto prevede la legge stadi. Alla proposta sarà poi allegato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, più snello rispetto ai vecchi masterplan redatti dal 2019 in poi. Inter e Milan, poi, presenteranno una proposta per acquistare stadio e aree limitrofe. Si parla di un’area di circa 280mila metri quadrati.

Oltre al nuovo stadio, i club potranno realizzare poco meno di 100mila metri quadrati di spazi commerciali, uffici e hotel, senza però la possibilità di edificare nuove residenze. Ovviamente, in caso di risposta positiva del Comune di Milano all’offerta, Inter e Milan abbandoneranno definitivamente i rispetti progetti di uno stadio in solitaria a San Donato (i rossoneri) e a Rozzano (i nerazzurri).