Chi è Nicola Maccanico, il manager in corsa come nuovo AD della Serie A

Dopo l’elezione del presidente Ezio Simonelli, i club di Serie A si ritroveranno in assemblea nella giornata di domani per eleggere anche l’amministratore delegato che sarà in carica nel prossimo ciclo. Il ruolo è attualmente ricoperto da Luigi De Siervo – che punta a una rielezione – ma per il futuro si fa largo un nome nuovo.

E’ quello di Nicola Maccanico, la cui candidatura è spinta da Claudio Lotito e da Aurelio De Laurentiis, usciti sconfitti nella battaglia sull’elezione del presidente. Un’elezione contestata in tema di candidabilità di Simonelli e nei confronti della quale è stato presentato un ricorso in sede ordinaria.

Chi è Nicola Maccanico? Il padre Antonio protagonista della nascita dell’AgCom

Ma chi è Nicola Maccanico, possibile sfidante di De Siervo come nuovo AD della Serie A? Nicola Maccanico – molto amico del presidente uscente della Lega Serie A Lorenzo Casini – è figlio di Antonio Maccanico, politico e funzionario italiano della Prima Repubblica. Antonio Maccanico è stato diverse volte ministro e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri durante il governo Ciampi.

Nelle vesti di ministro delle comunicazioni, sotto il primo governo Prodi, Antonio Maccanico presentò un disegno di legge per l’istituzione della “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisione”, conosciuta come AgCom.

Chi è Nicola Maccanico? La carriera da Warner Bros a Sky Italia

Il figlio Nicola, nato nel 1972 a Roma, è uno degli executives più rispettati nell’industria dell’intrattenimento italiano. Ha iniziato la sua carriera nella Warner Bros che ha lasciato per guidare Vision Distribution. Ha poi diretto il team dei contenuti non sportivi di Sky Italia, che ha lasciato per il ruolo di CEO degli Studi di Cinecittà. Entrato in Warner Bros Pictures nel 2004 come Direttore Marketing, Maccanico è diventato Direttore Generale del settore Theatrical dal 2009 al 2016.

Nel periodo della sua gestione, Warner Bros Pictures è diventata il principale distributore di film nel mercato nazionale, contribuendo anche alla produzione di importanti film italiani. Da dicembre 2016 ad aprile 2021, è stato Ceo di Vision Distribution, la società di distribuzione cinematografica frutto dell’accordo tra Sky Italia e cinque importanti case di produzione italiane: Wildside, Cattleya, Gruppo Lucisano, Palomar e Indiana Production.

Da novembre 2018 ad aprile 2021, Maccanico è passato a Sky Italia come EVP Programming. Nel 2021 ha assunto la guida di Cinecittà, gestendo il rilancio degli studios italiani che nel triennio sotto la sua gestione hanno ospitato decine di produzioni internazionali e sono tornati protagonisti del palcoscenico internazionale.

Nel settembre del 2024, Maccanico ha assunto il ruolo di CEO del del Gruppo Fremantle Italia. Un incarico che ha mantenuto solamente per 24 ore, prima rinunciare definitivamente. Maccanico ha raccontato le ragioni della sua rinuncia in una lettera, parlando di “clima ostile” attorno alle sue dimissioni da Cinecittà e alla nuova nomina.