Serie A, Lotito non si arrende: ricorso contro l’elezione di Simonelli

Il patron della Lazio Claudio Lotito – spalleggiato da quello del Napoli Aurelio De Laurentiis – non si arrende all’elezione di Ezio Simonelli come nuovo presidente della Serie A. La candidabilità del nuovo numero uno del massimo campionato italiano era stata contestata per i tanti incarichi professionali, non solo in Fininvest (il gruppo a cui fa capo il Monza), ma anche per altri possibili legami indiretti con i club.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’elezione di Simonelli è stata impugnata in sede ordinaria. Tra i firmatari Gaetano Blandini, consigliere indipendente, ex direttore della Siae, storicamente vicino a Salvo Nastasi e Franceschini (dal cui ministero proveniva pure l’ex presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini).

Il ricorso al Tribunale di Milano aveva l’obiettivo di sospendere la nomina di Simonelli prima della Supercoppa, e allora in Arabia da presidente si sarebbe presentato proprio Casini, ma la cautelare non è stata concessa. Il giudizio è atteso per oggi, a meno che non venga ritirato. Domani si vota invece per l’elezione dell’amministratore delegato.