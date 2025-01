Francia, Deschamps lascerà la panchina dopo i Mondiali 2026

I Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico saranno gli ultimi da commissario tecnico della Francia per Didier Deschamps. Secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, Deschamps non rinnoverà il proprio contratto con la Federcalcio che scade proprio nel 2026. Terminerà quindi un’era per la nazionale francese dalla durata di 14 anni, visto che Deschamps si è seduto sulla panchina della selezione transalpina al termine degli Europei 2012 sostituendo Laurent Blanc.

L’annuncio ufficiale della scelta di smettere con la nazionale francese sarà annunciata dallo stesso Deschamps durante il telegiornale delle 13.00 di TF1 previsto per la giornata di oggi. Al momento, sotto la sua guida la Francia ha conquistato i Mondiali 2018 e la Nations League 2021. A questi trionfi vanno aggiunte le due finali perse (Europei 2016 e Mondiali 2022).

Ora Deschamps dovrà mantenere alta la concentrazione per la fase finale della Nations League e per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di USA, Canada e Messico, l’ultima grande competizione in cui guiderà la Francia.