Appena dopo la conquista del primo trofeo europeo, quella Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen a Dublino, l’Atalanta ha pensato al futuro immediato mettendo mano all’assetto azionario del club.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato finalizzato un riassetto azionario che ha riguardato La Dea H, cioè la controllante dell’Atalanta al vertice della catena di comando, la cui maggioranza dal febbraio 2022 è detenuta dal gruppo di investitori statunitensi guidati da Stephen Pagliuca per il 55% grazie alle partecipate lussemburghesi 1907 Abc e 2022 Abc. Il restante 45% è rimasto invece alla famiglia Percassi, tramite la cassaforte di famiglia Odissea. Successivamente, la Dea H ha acquisito il 100% dell’Atalanta, liquidando i soci di minoranza che detenevano fino al quel momento il 14% del club.

Arrivati l’estate scorsa, gli imprenditori statunitensi, che per completare l’acquisto della maggioranza delle quote aveva utilizzato anche un prestito obbligazionario da 150 milioni con scadenza nel 2027, hanno visto rafforzare la propria compagine.

Questo riassetto azionario porta a una variazione nella Dea H: adesso gli americani detengono il 62% dell’Atalanta e la famiglia Percassi il 38%. Nel CdA è entrato David Justin O’Connor, managing partner e co-fondatore di Arctos Partners. Il fondo USA, che era già azionista dell’Atalanta, gestisce un patrimonio di 7 miliardi di dollari nell’industria sportiva ed è pure socio di minoranza del PSG.

In tutto questo, la famiglia Percassi rimane centrale: è tuttora, anche all’esito del riassetto, il singolo azionista principale (oltre a disporre del pegno sul pacchetto di maggioranza avendo concesso un vendor loan di 23 milioni). E ha anche partecipato all’aumento di capitale contestuale al riassetto. I soci di La Dea H hanno, inoltre, deliberato una ricapitalizzazione di 72 milioni, di cui 67 dagli americani e 5 dai Percassi.

Risorse finanziarie che permetteranno all’Atalanta di continuare a progettare con sicurezza il proprio futuro. Già pianificato, per esempio, un investimento da 20 milioni complessivi, tra acquisto dei terreni e lavori, per l’espansione di Zingonia. Il centro sportivo, già oggetto negli anni passati di una riqualificazione costata altri 20 milioni, ingloberà un’ampia area adiacente «diventando sempre più funzionale e capace di rispondere alle esigenze delle squadre che quotidianamente vi si allenano», come scritto già nella relazione del bilancio dell’Atalanta al 30 giugno 2024, che ha registrato un utile consolidato di 12 milioni. A Zingonia sorgerà, tra l’altro, un nuovo campo regolamentare di calcio a 11.