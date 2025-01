Elon Musk vuole il Liverpool? I proprietari non hanno intenzione di vendere

I proprietari americani del Liverpool non hanno alcuna intenzione di vendere, nonostante un’affermazione del padre di Elon Musk, secondo cui il miliardario – proprietario di Tesla e del social network X, tra le altre cose – vorrebbe acquistare lo storico club della Premier League.

In un’intervista a Times Radio, Errol Musk ha dichiarato che suo figlio, l’uomo più ricco del mondo, «vorrebbe» acquistare il Liverpool perché la famiglia ha legami con la città e conosceva «parecchi dei Beatles». Nella stessa intervista, il padre di Musk ha anche previsto che l’attivista di estrema destra Tommy Robinson diventerà un giorno il primo ministro britannico.

Secondo quanto ricostruito dal Times, non ci sarebbe stato alcun contatto tra il fondatore di Tesla, consulente di Donald Trump, e i proprietari americani del Liverpool. Fonti interne insistono inoltre sul fatto che non c’è alcuna volontà di intraprendere discussioni del genere, soprattutto in seguito a un’intervista radiofonica che affermano di non prendere troppo sul serio.

Alla domanda diretta se suo figlio volesse acquistare i leader della Premier League, Errol Musk inizialmente ha risposto: «Non posso commentare, altrimenti aumenteranno il prezzo. Non posso commentare». Ma quando la conduttrice radiofonica ha insistito, chiedendo se Musk avesse mai espresso il desiderio di acquistare il Liverpool, ha poi risposto: «Oh sì, oh sì, ma ciò non significa che lo comprerà, capisce».

Il club, di proprietà del Fenway Sports Group, sarebbe comunque “nel mirino” di Musk: «Gli piacerebbe, sì. Ovviamente. Chiunque lo vorrebbe. Anche io». Quando gli è stato chiesto di spiegare perché il Liverpool fosse di interesse, ha risposto: «Beh, mia madre — sua nonna — è nata a Liverpool e abbiamo parenti a Liverpool. Siamo stati fortunati a conoscere parecchi dei Beatles, perché sono cresciuti con noi, con la mia famiglia, e quindi siamo davvero legati a Liverpool».