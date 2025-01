Barça, caso Olmo: pronta la mozione per richiedere le dimissioni di Laporta

Dopo i casi Dani Olmo e Pau Victor, che al momento vedono i due calciatori non registrati nella squadra di Hans Flick, in casa Barcellona ci potrebbe essere un vero e proprio terremoto che riguarderebbe addirittura il presidente del club, Joan Laporta. Come riporta il quotidiano catalano Sport, nella giunta direttiva del Barça sta crescendo sempre di più l’opposizione nei confronti del numero uno del club.

La dimostrazione è il comunicato congiunto pubblicato da diversi gruppi di opinione, associazioni e piattaforme legate al Barcellona per chiedere le immediate dimissioni del presidente blaugrana, minacciando di passare all’azione qualora la loro richiesta non venisse soddisfatta. Inoltre, nella giornata odierna potrebbe arrivare una mozione ufficiale di sfiducia, presentata direttamente negli uffici dirigenziali dal socio del club Jordi Farré.

Farrè, inoltre, fu uno dei promotori della mozione contro Josep Maria Bartomeu nel 2020. Bertomeu era allora precandidato alle elezioni presidenziali del club nel 2021. Farré ha ora deciso di attivare il meccanismo a disposizione della base sociale dell’istituzione per tentare di revocare la fiducia al presidente e forzare le sue dimissioni.

In un’intervista rilasciata a SPORT alla fine di agosto 2024, Jordi Farré aveva già anticipato di essere disposto a presentare una mozione contro Laporta se i soci glielo avessero chiesto: «Laporta deve dimettersi immediatamente. In realtà, sto seriamente pensando di presentare una mozione di censura, e se la gente me lo chiede, lo farò. Credo che Laporta rappresenti un problema per il futuro del club. Nell’ambiente ci sono gruppi che appaiono e scompaiono continuamente, dicono e dicono, ma ho la sensazione che vogliano solo visibilità mediatica, perché alla fine nessuno fa nulla». E la questione Dani Olmo e Pau Victor è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Per attivare il meccanismo relativo alla mozione di sfiducia ai danni di Laporta, Ferré dovrà consegnare tale documento alla giunta direttiva indicando il suo obiettivo e le motivazioni. Inoltre, dovrà richiedere i moduli per permettere ai soci del club di sostenere la mozione. La giunta direttiva ha cinque giorni lavorativi per fornire tali moduli ai promotori della mozione.

Una volta ottenuti i moduli, le persone che avranno presentato la mozione avranno a disposizione 14 giorni lavorativi per presentare la richiesta formale alla giunta direttiva, includendo le motivazioni, i membri della giunta che dovranno sottoporsi alla sfiducia e allegando i moduli di sostegno. L’obiettivo minimo è raccogliere più di 16.000 firme, equivalenti al 15% dei soci con diritto di voto.