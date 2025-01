Disney rilancia sullo sport in streaming: rileverà il 70% di FuboTv

Disney è pronta per entrare in gioco nello sport in streaming. Nella competizione per il dominio nell’intrattenimento, tra diritti televisivi, abbonamenti e nuovi concorrenti, lo sport sta diventando una fonte sempre più importante di ricavi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, nella giornata di ieri, la multinazionale dell’animazione ha annunciato la fusione tra Hulu+ Live TV e FuboTv, una piattaforma nata a Manhattan nel 2015 come servizio dedicato alle dirette calcistiche a 7 dollari al mese, e oggi realtà con un fatturato di 1,37 miliardi di dollari tra Stati Uniti, Spagna e Canada (in quest’ultimo trasmette anche la Serie A italiana). Dalla fusione nascerà la seconda più grande società di pay tv via internet del Nord America, subito dopo YouTube Tv, con un fatturato di circa 6 miliardi e 6,2 milioni di abbonati.

Al termine dell’operazione, Disney avrà una quota del 70% in Fubo, mentre il co-fondatore e CEO di Fubo, David Gandler, continuerà a guidare l’azienda. I servizi di Fubo e Hulu+ Live TV rimarranno disponibili come prodotti separati. «Questa fusione ci consente di offrire ai consumatori maggiore scelta e flessibilità – ha dichiarato Gandler –. Inoltre, l’accordo ci permette di scalare efficacemente, rafforza il bilancio di Fubo e ci posiziona per ottenere un flusso di cassa positivo».

Ma c’è un altro aspetto significativo: l’intesa rimuove un ostacolo allo streaming sportivo che Disney stava sviluppando con altri giganti come Fox Corp. e Warner Bros. Discovery attraverso la piattaforma Venu Sports, bloccata in passato da un ricorso di Fubo per pratiche anticoncorrenziali. Ora, i partner di Venu verseranno 220 milioni di dollari in contanti a Fubo, mentre Disney ha accettato di concedere alla piattaforma un prestito a termine di 145 milioni di dollari nel 2026 e di siglare un nuovo accordo di carriage (fornitura di contenuti da altre piattaforme). Questo permetterà a Fubo di sviluppare un nuovo servizio sportivo e di trasmissione che includerà le principali reti sportive e canali di Disney, come ABC ed ESPN.

FuboTV si configura come un distributore virtuale di programmazione video multicanale, offrendo canali live su internet come alternativa ai tradizionali fornitori via cavo, satellite o fibra. Allo stesso modo, Hulu+ Live TV propone un’opzione simile, con circa 100 canali in diretta che includono sport, notizie e spettacoli. La fusione tra queste due piattaforme potrebbe attirare più abbonati alla ricerca di soluzioni online alternative alla TV tradizionale via cavo.

«Il nuovo prodotto sarà quotato in borsa sotto il nome di Fubo e continuerà a essere gestito dal suo CEO – ha osservato Ross Benes, analista senior di Emarketer –. Questo segnala che Disney sta cercando di allontanarsi dalla pay TV tradizionale per concentrarsi interamente sullo streaming».

Nel quarto trimestre, Disney ha registrato una crescita dei ricavi del 6%, raggiungendo 22,6 miliardi di dollari. Tra i contributi positivi ci sono stati i successi al botteghino di Inside Out 2 della Pixar e Deadpool & Wolverine, che hanno generato un utile operativo di 316 milioni di dollari nel segmento “vendita di contenuti e licenze”. Gli abbonamenti a Disney+ Core e Hulu hanno toccato i 174 milioni di iscritti. Tuttavia, l’utile operativo del segmento sportivo è calato di 100 milioni, scendendo a 900 milioni. La fusione con Fubo è stata conclusa con l’obiettivo di invertire il trend andando ad aumentare i ricavi anche del settore sportivo.

