Samp-Arabia Saudita: due i tentativi per prendersi il club sponsorizzati da Mancini

Il controllo della Sampdoria è in mano totalmente a Matteo Manfredi che è anche riuscito a rilevare le ultime quote che erano rimaste in mano a Massimo Ferrero. Ma, come ammesso dallo stesso patron blucerchiato, per riportare in alto il club potrebbero servire presto dei nuovi soci.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, questi soci potevano provenire per ben due volte dall’Arabia Saudita. E a orchestrare dietro le quinte un personaggio che ha legato parte della sua storia calcistica e non solo alla Sampdoria come Roberto Mancini. Un ruolo apicale era previsto anche per l’ex commissario tecnico della Nazionale.

Il primo contatto fra le parti arriva nel dicembre 2023, quando in Arabia Saudita arrivano Manfredi, Alessandro Messina e Andrea Mancini, figlio di Roberto e fino alla stagione scorsa nell’organigramma sportivo del club blucerchiato. Un viaggio per studiare le infrastrutture saudite a margine del Mondiale per Club di quello l’anno che diventa subito opportunità per parlare del futuro della Sampdoria.

Grazie al lavoro di Mancini, allora ancora commissario tecnico della nazionale saudita, ecco che i vertici blucerchiati hanno la possibilità di incontrarsi con un alto funzionario del Governo per valutare e trattare l‘acquisto della Samp da parte di fondi locali. Ma non ci furono alcuni passi in avanti, infatti Manfredi bloccò tutto sul nascere confermando che la società non era in vendita. Al limite si poteva parlare di un ingresso saudita come socio di minoranza, ma lì arrivò l’alt della controparte.

Un nulla di fatto che però ha un seguito. Una seconda puntata va in scena, infatti, il 27 aprile 2024. Questa volta si svolge tutto in Italia, in occasione di un Sampdoria-Como che viene seguito anche da due arabi, indirizzati verso la Samp sempre da Mancini stesso, e che rappresentavano un fondo interessato a conoscere e approfondire i numeri del club doriano. Tanto che i legali e contabili blucerchiati furono contattati nei giorni seguenti da uno studio legale italiano, che avrebbe chiesto di accedere a conti e documenti. Un interessamento iniziale che però si è arenato alla richiesta dei blucerchiati di firmare un patto di riservatezza, episodio che avrebbe anche indispettito gli arabi.

Da allora non ci sono stati più sviluppi, visto anche che Mancini nel frattempo è stato esonerato da ct dell’Arabia Saudita. Intanto, mentre parte del tifo blucerchiato non vede l’ora di rivedere Roberto in società magari al fianco di una cordata saudita, in occasione della sfida contro il Pisa è tornato in tribuna Andrea Mancini, ingaggiato da Radrizzani e Manfredi come osservatore, poi nominato ds a partire dagli ultimi giorni del ritiro di Livigno. Ruolo assunto a tempo pieno dopo l’improvviso defilarsi di Radrizzani e il progressivo depotenziamento di Legrottaglie. Poi la scorsa estate il mancato accordo, a sorpresa, per un rinnovo con altro incarico.

Ora, Mancini jr è al Barcellona, nello staff del direttore sportivo dei catalani, ed ex calciatore, Deco. La Samp potrebbe richiamarlo per imbastire qualche affare fra i club, in attesa che le voci e i due episodi citati vedano un seguito e magari un lieto fine che riportino i Mancini a essere grande protagonisti in blucerchiati. E più di qualche tifoso continua a sognare.