Nuovo FPF UEFA: Roma serena, a Trigoria si aspettano solo una multa

Fra febbraio e maggio sono in arrivo le sanzioni dalla UEFA per il quella che è stata definita la fase quattro del Fair Play Finanziario, introdotto ormai nel 2011.

Le società italiane, chi più o chi meno, sono abbastanza in ordine con i propri conti e chi, invece, ha visto un rosso importante nelle ultime stagioni è forte di un percorso di miglioramento già iniziato. Quella più a rischio, in questa ottica, è la Roma.

Ma, come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, da Trigoria e anche dai Friedkin arriva un sentimento di relativa tranquillità. È vero, i conti giallorossi non sono proprio un modello virtuoso (perdita aggregata di 589 milioni di euro negli ultimi quattro anni), ma sono comunque in miglioramento con spese in calo e ricavi in crescita. Sotto questo punto di vista un ritorno in Champions League il prima possibile aiuterebbe molto tutto il progetto, senza aspettare la questione stadio che richiede ancora almeno un paio di anni prima dell’inaugurazione.

Di sicuro, la Roma non teme in alcun modo sanzioni pesanti come l’esclusione dalle coppe europee per la stagione 2026/27, a patto che i giallorossi di Claudio Ranieri centrino la qualificazione attraverso il campionato o vincendo l’Europa League (in questo caso sarebbe Champions). La società capitolina, però, ha già messo in preventivo una multa, come successo anche nel corso della scorsa stagione, per non aver rispettato i paletti intermedi del settlement agreement a cui il club è ormai sottoposto da diversi anni.

Inoltre, la solidità economica dei Friedkin, neo proprietari dell’Everton e con oltre 950 milioni di euro investiti nella Roma, mette la società giallorossa in una posizione di tranquillità, senza dimenticare in già citati conti in miglioramento. Ricavi in crescita (saliti a 254 milioni) e deficit sceso da 102,7 a 81 milioni, con una posizione finanziaria netta negativa per 432 milioni (compresi i 300 in prestito dal socio di maggioranza).

In generale, i costi di gestione del club sono stati ridotti di quasi 15 milioni di euro (la sola chiusura della sede dell’Eur ha portato un risparmio annuo di un milione), il che fa sì che stia diminuendo anche la necessità del club di ricorrere ai fondi derivanti dal socio di maggioranza.

La strada verso il risanamento totale del bilancio è ancora lunga, ma la società ha già messo a punto un piano per continuare a ridurre le spese e ad aumentare i ricavi (qui la qualificazione in Champions League è vitale), con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore -30% già alla fine di questa stagione. Proprio per questo la Roma non ritiene possibile una esclusione dalle prossime coppe europee.

(Image credit: Depositphotos)