Roma, si accelera per il nuovo stadio: progetto pronto a febbraio e costi già raddoppiati

Mentre a Claudio Ranieri è stato affidato il compito di risollevare sul campo la stagione della Roma, in società, che attende ancora la nomina ufficiale del nuovo Ceo, la famiglia Friedkin non vuole mollare la presa sullo stadio di Pietralata e ha tutta l’intenzione di accelerare.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il 2025 ha tutti i contorni per essere l’anno chiave per vedere completato l’iter burocratico che dovrebbe dare il via all’inizio dei lavori con la posa della prima pietra. Ma prima serve un progetto definitivo e questo è in fase di realizzazione ed è vicino a essere presentato.

La prima novità del nuovo anno può arrivare a breve giro di posta e riguarderà proprio il progetto definitivo che la Roma vuole consegnare agli uffici competenti del Comune della Capitale con tutte le modifiche per andare incontro alle richieste delle istituzioni pubbliche pervenute al club giallorosso nel corso degli ultimi mesi.

Il club conta di consegnare il progetto definitivo entro la fine di febbraio. Dopo la presentazione del progetto, toccherà alla Conferenza dei Servizi valutarne l’effettiva corrispondenza alle richieste presentate alla Roma nei scorsi mesi. E dopo l’ok conclusivo bisognerà attivare i bandi internazionali per l’appalto dei lavori.

A conti fatti, se tutto dovesse andare veloce si potrebbe arrivare al sì definitivo entro fine anno, il che vorrebbe dire essere ancora dentro i tempi massimi per inaugurare lo stadio nel 2027, l’anno del centenario del club, considerando che dalla posa della prima pietra sono stati previsti 24 mesi di lavori.

Nel frattempo, però, i costi dell’opera sono sostanzialmente raddoppiati, rispetto ai 570 milioni di euro previsti nel corso dallo studio di fattibilità presentato il 3 aprile del 2022. Adesso, di fatto, i Friedkin hanno messo in preventivo una spesa complessiva di circa un miliardo di euro, per via dell’aumento delle materie prime.

Ma a far rivedere la spesa alla proprietà giallorossa, che nel frattempo ha acquistato l’Everton da Farhad Moshiri, cìè anche una modifica sostanziale dell’impianto iniziale, con una struttura più avveniristica rispetto a quella studiata inizialmente, con l’utilizzo di materiali particolari ed ecosostenibili ed una capienza portata a circa 62mila posti.

A tutto ciò va poi aggiunto anche il costo delle varie opere a integrazione che il Comune ha chiesto alla Roma in corso d’opera, per far sì che il progetto possa essere approvato senza controindicazioni. Ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere che però sono ormai conosciuti a memoria anche dai tifosi giallorossi: parcheggi, viabilità e il ponte ciclopedonale su via Livorno. Nel disegno pensato insieme da club e Comune, Al nuovo stadio, infatti, bisognerà arrivare per il 50% delle persone con i mezzi pubblici e il 50% con i mezzi privati.

Infine, il capitolo bosco che gli ambientalisti considerano a grande rischio con la costruzione del nuovo impianto della Roma a Pietralata. Intanto però i Friedkin e la Roma vogliono accelerare.