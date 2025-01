Fienga: «Al Nassr al livello delle big europee. Ora puntiamo alle infrastrutture»

Guido Fienga è stato appena nominato da PIF advisor per gli investimenti nel mondo dello sport. Una vera e propria promozione per l’ex ad della Roma che nel settembre 2023 era stato nominato Ceo dell’Al Nassr, che è controllata per la maggioranza proprio dal fondo governativo dell’Arabia Saudita.

«Quello che ha portato Cristiano Ronaldo all’Al Nassr è una grande cultura del lavoro e dei dettagli – spiega Fienga, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport –. Se una cosa la fa lui, come il recupero nella vasca a 4 gradi, la palestra o i pasti del nutrizionista, tutti devono farlo. E anche così si progredisce. Questo club non gestisce solo il calcio ma anche altri 21 sport».

Ma ovviamente quando si parla di calcio in Arabia Saudita non si può non affrontare l’argomento Mondiali 2034 e il lavoro fatto in questi anni dall’Al Nassr può rappresentare un ottimo punto di partenza: «Abbiamo terminato la prima parte della fondazione o rifondazione. Oggi questo club ha tutto quello che hanno le maggiori società europee, dalla nutrizione alla palestra fino allo spogliatoio. Abbiamo sponsor internazionali, gli studi televisivi, tutto. Dobbiamo crescere nelle altre componenti, a partire dalle infrastrutture, ma partendo da questa organizzazione sarà più facile espandere la seconda fase con dei successi che mi auguro arrivino presto».

E Ronaldo ha avuto un ruolo determinante: «Ovviamente aiuta tantissimo, non è solo il giocatore che tutti conoscete, ma una persona fortemente coinvolta nel progetto. Io lavoro tanto con lui anche nello sviluppare delle idee che servono al club in tutti gli aspetti. E una persona piacevole, una delle persone più visibili sul pianeta Terra, complicato da gestire come personaggio, ma è davvero una grande opportunità convivere con lui».