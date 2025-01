DAZN, Rocchi ospite nel primo episodio del 2025 di Open VAR

Il nuovo anno è iniziato e così anche la prima giornata di Serie A Enilive del 2025 in programma su DAZN (clicca qui per abbonarti). Tanti i grandi appuntamenti di questo fine settimana.

La giornata del massimo campionato italiano, che chiude il girone di andata, si concluderà il derby capitolino fra Roma e Lazio che si sfideranno allo stadio Olimpico domenica 5 gennaio alle 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

L’evento sarà anticipato dal pre-partita condotto da Diletta Leotta, pronta a immergere i tifosi nell’atmosfera unica del derby. Al termine del match, spazio a DAZN Serie A Show, il programma della domenica sera firmato DAZN. In studio, Giorgia Rossi insieme ad Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin, analizzeranno tutti i dettagli del derby e delle altre partite della giornata, accompagnati dagli interventi di Massimo Ambrosini direttamente dalla zona interviste dell’Olimpico, con le prime impressioni a caldo e le dichiarazioni degli allenatori.

Ma non finisce qui, per questa prima puntata del nuovo anno, DAZN propone anche un appuntamento speciale di Open VAR, con Gianluca Rocchi ospite in studio. Sarà un momento fondamentale per tracciare un bilancio di metà stagione insieme al designatore arbitrale, discutere dei trend emergenti e approfondire situazioni rilevanti. Inoltre, verranno esaminati i principali episodi del weekend con le clip audio-VAR.