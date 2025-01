Milan, dallo stemma monocromatico ai colori audaci: le due versioni della quarta maglia 2025

È tutto pronto per la quarta maglia stagionale del Milan. Considerando le tre stagionali, e quella speciale per i 125 anni dalla fondazione del club (vista in occasione della sfida di San Siro contro il Genoa di dicembre) i rossoneri avranno ben due versioni per la loro quarta divisa.

Come riporta il portale Footy Headlines, per la quarta maglia del Milan 2024/25 continua la collaborazione fra la società rossonera e i marchi Puma (sponsor tecnico) e Off White (brand che sponsorizza il club di via Aldo Rossi. Collaborazione che ha portato a due versioni che Calabria e compagni indosseranno nelle prossime settimane.

Milan quarta maglia 2025 – Lo stemma monocromatico e le due versioni

Si tratta di versioni dal design estremamente audace, destinate a suscitare diversi dibattiti fra i tifosi, visto che con le versioni tradizionali (le iconiche strisce rossonere) non hanno nulla a che vedere. Le due varianti cromatiche, secondo le ultime indiscrezioni, sono state fatte per poter fare indossare una maglia speciale anche al portiere.

Un altro taglio con la storia è il fatto che sulla maglia non c’è lo stemma del Milan (è monocromatico), che è stato sostituito dalla scritta “DIAVOLI”.

La prima maglia Puma Milan Off-White presenta un colore gradiente dal nero al verde con loghi in giallo, verde e rosso. La seconda maglia Puma Milan Off-White ha lo stesso design della prima, ma con un gradiente dal rosso al verde.