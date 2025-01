Niente affari record, il mercato invernale va (quasi) sempre al risparmio. Meno operazioni e meno giro d’affari, sono questi i numeri del calciomercato nella sua sessione invernale, secondo i dati del Fifa TMS, il Fifa Transfer Matching System che monitora ogni mese i movimenti dei giocatori.

Nel dettaglio, a livello internazionale tra il 2017 e il 2024 i club hanno speso complessivamente 9,13 miliardi di dollari nel mercato invernale: una cifra che è cresciuta nelle ultime stagioni, fino a toccare il record proprio nel 2023 con 1,57 miliardi. Nell’ultima sessione di gennaio invece sono stati spesi 1,46 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto al precedente mercato invernale.

Si tratta di numeri decisamente diversi rispetto al mercato estivo, dove le big spendono la maggior parte dei propri soldi, data anche la maggiore lunghezza della sessione di mercato (tre mesi in estate da luglio a settembre rispetto al solo mese di gennaio): dal 2017 al 2024 secondo i dati della Fifa i club hanno speso in totale 42,7 miliardi di dollari, senza scendere mai sotto i 3,85 miliardi del 2021 (il minimo toccato anche come conseguenza della pandemia) e raggiungendo la cifra record di 7,3 miliardi di dollari nel mercato estivo del 2023.

Andando a confrontare i dati, quindi, emerge come i club spendano in media quasi 5 volte di più in estate rispetto a quanto facciano in inverno, con un massimo toccato nel 2021 quando spesero addirittura oltre 6 volte di più (“soli” 590 milioni di dollari a gennaio rispetto ai 3,85 miliardi dell’estate).

Numeri che ovviamente si riflettono anche nel numero di operazioni in entrata concluse, seppur in maniera minore: in totale, nel mercato estivo sono state realizzati oltre 61mila acquisti da parte dei club dal 2017 al 2023, poco più di due volte in più rispetto agli oltre 25mila affari conclusi in estate.